مدیرعامل شرکت توانیر گفت: اجرای دقیق، هماهنگ و یکپارچه برنامه‌های مدیریت مصرف برق در همه بخش‌ها، شرط اصلی حفظ پایداری شبکه در ماه‌های پیش‌رو است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل شرکت توانیر در جلسه تشریح وضعیت تأمین سوخت و برق زمستانی که با حضور مدیران عامل شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع سراسر کشور به صورت برخط برگزار شد، با اشاره به اهمیت تصمیم‌گیری به‌موقع اظهار کرد: اگر مدیریت مصرف امروز به‌درستی انجام شود، از ورود به شرایط مدیریت مصرف عمیق‌تر و پرهزینه‌تر در هفته‌های آینده جلوگیری خواهد شد.

رجبی مشهدی با تأکید بر رویکرد وزارت نیرو تصریح کرد: هدف‌گذاری صنعت برق این است که هیچ‌گونه خاموشی در بخش خانگی اعمال نشود و تحقق این هدف، منوط به اجرای کامل برنامه‌های مدیریت مصرفی است که از سوی شرکت مدیریت شبکه برق ایران ابلاغ می‌شود

وی افزود: این برنامه‌ها باید هم در بخش اداری و هم مشترکان بزرگ و صنایع و هم در حوزه شرکت‌های توزیع، بدون استثنا اجرا شود.

مدیرعامل توانیر با اشاره به سهم صنایع در برنامه‌های مدیریت مصرف گفت:به دلیل محدود بودن ساعات اعمال مدیریت، در مجموع حدود ۲۰ درصد انرژی صنایع مشمول مدیریت می‌شود و به بیان دیگر، ۸۰ درصد انرژی مورد نیاز صنایع همچنان تأمین خواهد شد؛ موضوعی که باید به‌درستی برای مدیران استانی و افکار عمومی تبیین شود.

وی خاطرنشان کرد: این برنامه‌ها کوتاه‌مدت است و در صورت اجرای مناسب، طی یکی دو ماه آینده قابل جمع‌بندی خواهد بود و نیازی به تشدید یا توسعه آن نخواهد بود.

مطالبات بیش از ۸۰ همت؛ اخطار‌ها جدی دنبال شود

رجبی مشهدی با اشاره به افزایش مطالبات صنعت برق از بخش صنایع گفت: مطالبات شرکت‌های برق از صنایع از ۸۰ همت فراتر رفته و در شرایطی که کاهش مصرف منجر به کاهش درآمد شده، صنعت برق برای تعمیرات نیروگاهی، توسعه شبکه و پایداری تأمین، بیش از هر زمان نیازمند نقدینگی است.

وی تأکید کرد: در این مقطع، لازم است اخطار‌های قانونی مطالبات به‌طور جدی صادر و پیگیری شود و پس از طی مراحل قانونی، اقدامات لازم برای تعیین تکلیف بدهی‌ها انجام گیرد.

رفتار یکسان با صنایع مشابه در انتقال و توزیع

مدیرعامل توانیر با تأکید بر عدالت در اجرا تصریح کرد: صنایع مشابه، چه متصل به شبکه برق منطقه‌ای باشند و چه در حوزه توزیع قرار داشته باشند، باید مشمول برنامه‌های یکسان مدیریت مصرف شوند و هیچ مزیتی نباید برای یک بخش نسبت به بخش دیگر ایجاد شود.

مدیریت روشنایی معابر با حفظ ایمنی

رجبی مشهدی با اشاره به موضوع روشنایی معابر و بزرگراه‌ها گفت: کاهش روشنایی باید با رعایت ملاحظات ایمنی انجام شود و در مسیر‌های پرخطر، ورودی شهر‌ها و نقاط حادثه‌خیز، حفظ ایمنی شهروندان در اولویت قرار دارد.

وی افزود: در مسیر‌هایی که ریسک تصادف کمتر است، امکان اعمال محدودیت بیشتر وجود دارد و این موضوع باید با هماهنگی کامل با پلیس راه و اداره کل راهداری اجرا شود.

برخورد با مصارف غیرمتعارف و غیرمجاز

مدیرعامل توانیر با اشاره به مصرف بالای برخی صنوف، به‌ویژه واحد‌های میوه‌فروشی که در فضای باز که از بخاری برقی استفاده می‌کنند گفت: استفاده از تجهیزات پرمصرف و غیرمجاز در فضا‌های روباز باید جدی گرفته شود و این مقطع، فرصت مناسبی برای شناسایی و برخورد با مصارف غیرمجاز است.

 ادارات پرمصرف زیر ذره‌بین 

رجبی مشهدی با تأکید بر لزوم کنترل مصرف ادارات اظهار داشت: مصرف برق ادارات پس از پایان ساعات اداری باید به‌صورت جدی پایش شود و در صورت عدم رعایت، قطع برق در دستور کار قرار گیرد.

مدیرعامل توانیر، اطلاع‌رسانی را رکن اصلی موفقیت برنامه‌ها دانست و گفت: اطلاع‌رسانی باید در سه محور عمومی، ادارات و مشترکان پرمصرف، و صنایع انجام شود؛ به‌گونه‌ای که هم دلایل اجرای برنامه‌ها تبیین شود و هم مصادیق عدم رعایت، به‌صورت شفاف اطلاع‌رسانی شود.

وی با اشاره به ظرفیت بازار برق افزود: صنایعی که نیاز فوری و مداوم به برق دارند، می‌توانند از مسیر‌هایی مانند خرید برق از تابلوی برق سبز یا برق آزاد اقدام کنند که در این صورت، مشمول محدودیت‌های مدیریت مصرف نخواهند شد.

رجبی مشهدی تأکید کرد: با هماهنگی مستمر، اطلاع‌رسانی دقیق و اجرای بدون اغماض برنامه‌ها، صنعت برق قادر خواهد بود زمستان پیش‌رو را با آرامش و بدون خاموشی خانگی پشت سر بگذارد.

منبع: وزارت نیرو

