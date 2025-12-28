باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - نخست‌وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو مجبور شد برای دیدار از واشنگتن از مسیری طولانی‌تر پرواز کند تا از فرود اضطراری در کشور‌هایی که ممکن است حکم جلب دادگاه بین‌مللی کیفری (ICC) علیه او را اجرا کنند، اجتناب نماید.

بر اساس گزارش رسانه های عبری، هواپیمای نتانیاهو «از مسیر پروازی حدود ۴۰۰ کیلومتر (۲۴۸ مایل) طولانی‌تر پرواز کرد تا از عبور از حریم هوایی کشور‌هایی که ممکن است در صورت فرود اضطراری، حکم جلب ICC صادرشده علیه او را اجرا کنند، پرهیز نماید.»

طبق گزارش ها «اسرائیل معتقد بود کشور‌هایی مانند ایرلند، ایسلند و هلند ممکن است برای اجرای حکم جلب اقدام کنند.»

در نوامبر گذشته، ICC حکم جلب برای نتانیاهو و یوآو گالانت وزیر جنگ پیشین اسرائیل به اتهام جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در غزه صادر کرد.

روزنامه گاردین روز شنبه گزارش داد دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل روز دوشنبه در فلوریدا دیدار خواهند کرد تا در مورد پیشرفت بیشتر آتش‌بس در غزه گفت‌و‌گو کنند.

بر اساس یک منبع اسرائیلی آشنا با موضوع، نتانیاهو امروز یکشنبه ۲۸ دسامبر عازم آمریکا شد.

با این حال، این منبع تأیید نکرد که آیا نتانیاهو مانند ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین با ترامپ در مار-آ-لاگو دیدار خواهد کرد یا خیر.

