عضو شورای شهر گفت: بودجه امسال شهرداری تهران حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان است، این رقم برای سال ۱۴۰۵ معادل بودجه ۱۱ وزارتخانه است.

باشگاه خبرنگاران جوان- ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران در جریان بررسی طرح سند سیاست‌های حاکم بر تدوین برنامه و بودجه سال ۱۴۰۵ شهرداری گفت؛ به نظر می‌رسد هدف اصلی ما از تدوین این سند آن است که به شهرداری تهران اعلام کنیم اولویت‌های بودجه سال آینده کدام است و منابع بودجه‌ای سال آینده باید به چه سمت‌وسویی هدایت و در واقع اختصاص داده شود.

او ادامه داد؛ به اعتقاد بنده، هم تعداد اهداف و سیاست‌ها زیاد است و هم اولویت‌بندی آنها با اشکال مواجه است. تعداد ۱۳ هدف و سیاست به نظر من زیاد است و قابلیت ادغام دارد. علاوه بر این، در اولویت‌بندی نیز اشکالات جدی دیده می‌شود. همان‌طور که آقای علوی و آقای تشکری هم اشاره کردند، آقای چمران، امروز ما چهار یا پنج مسئله اساسی داریم که هم مردم با تمام وجود آنها را احساس می‌کنند و هم همه ما با تمام وجود درگیر آن هستیم.

امانی با بیان اینکه اولین مسئله، موضوع آب در تهران است، تاکید کرد؛ سؤال من این است که ما به‌عنوان مدیریت شهری، در قبال تأمین آب مردم و شهروندان تهران مسئولیتی داریم یا نداریم؟ قرار است در این زمینه چه توصیه‌ای به شهرداری بکنیم؟ چه میزان قرار است شهرداری در این حوزه سرمایه‌گذاری کند؟ اساساً آیا این موضوع جزو اولویت‌های ما هست یا نیست؟ در حال حاضر، این ۱۳ سیاست به‌طور صریح نمی‌گوید که آب جزو اولویت‌های ماست. این نکته اول است.

او با بیان اینکه نکته دوم، مسئله آلودگی هواست، توضیح داد؛ بعد از آب، آلودگی هوا مهم‌ترین مسئله است. از سه‌شنبه گذشته تا همین الان که ما اینجا نشسته‌ایم، گرفتار آلودگی هوا هستیم؛ مدارس تعطیل شده‌اند و یک‌سری محدودیت‌ها برای شهروندان اعمال می‌شود که استانداری تهران آنها را اعلام می‌کند. سؤال این است که آیا آلودگی هوا جزو اولویت‌های ما بوده است یا نه؟ در برنامه هم به آن اشاره شده، اما گزارشی که اخیراً معاونت توسعه و پایش شورای اسلامی شهر تهران ارائه داده و حتماً در اختیار همه عزیزان قرار دارد، حاکی از آن است که بر اساس وظایف‌مان و بر مبنای تکالیفی که در قانون هوای پاک آمده و همچنین آنچه خودمان در برنامه پیش‌بینی کرده بودیم، توفیق چندانی نداشته‌ایم.

او گفت؛ حال سؤال این است که برنامه ما چیست و سیاست ما در این حوزه کدام است؟ به یکی دو بند، از جمله بند ۶، اشاره شده، اما به نظر من اصلاً کافی نیست. ارتقای شاخص‌های خدمات شهری، فضای سبز، مدیریت پسماند و کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی مطرح شده، اما کاهش آلودگی هوا به‌عنوان یک مسئله اساسی که مستقیماً با تنفس مردم در ارتباط است، بعد از آب مهم‌ترین مسئله شهروندان است و به نظر من باید در سیاست‌های بودجه سال آینده به‌طور جدی به آن پرداخته شود.

او خطاب به چمران گفت؛ من دیشب این سند را که دوستان برای ما در فضای مجازی ارسال کرده بودند و پیش از آن ندیده بودیم، بررسی می‌کردم و بودجه شهرداری امسال را با بودجه سال آینده کشور مقایسه کردم. بودجه امسال شهرداری تهران برابر با بودجه ۱۱ وزارتخانه در سال آینده کشور است؛ یعنی حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان. این رقم برای سال ۱۴۰۵ معادل بودجه ۱۱ وزارتخانه است. این یک بودجه عظیم و بسیار بزرگ است. اگر این بودجه به‌درستی هدف‌گذاری و به‌درستی هزینه شود، واقعاً می‌توانیم در یک برنامه چهار یا پنج‌ساله، برخی از این مشکلات اساسی تهران را حل کنیم.

او گفت؛ پس از بحث هوا، موضوع حمل‌ونقل عمومی به‌عنوان مسئله سوم و چهارم مطرح است. همچنین ایمنی، تاب‌آوری و پدافند غیرعامل در شهر، شامل موضوعاتی مانند زلزله، سیل، آتش‌سوزی و پدافند غیرعامل، از جمله مسائلی است که در شرایط جنگ نیز همه ما به‌طور ملموس آنها را احساس کردیم. اینها مسائل اساسی شهر هستند.

امانی تاکید کرد؛ موضوع دیگر، مشارکت اجتماعی و محله‌محوری است که اصلاً هیچ اشاره‌ای به آن در این سند نشده است؛ نه به‌عنوان هدف و نه به‌عنوان سیاست. در حالی که این موضوع حتماً باید جزو سیاست‌های ما قرار بگیرد. در حال حاضر نزدیک به ۶ تا ۷ هزار نفر از معتمدین این شهر را حدود دو سال است که معطل خودمان گذاشته‌ایم و در نهایت کار ما به بن‌بست کشیده و مشخص نیست قرار است به کجا برسیم و به چه سمتی حرکت کنیم.

به اعتقاد امانی؛ اینها مسائلی است باید در سند بودجه سالانه حتماً مورد توجه قرار بگیرد. برخی از این موارد به‌صورت متفرق در بند‌های مختلف، مانند بند ۵، بند ۶، بند ۱۲، بند ۱۳ و بند ۴ آمده است، اما به نظر من هم اولویت‌بندی آنها رعایت نشده و هم برخی از این مسائل به‌طور صریح و شفاف بیان نشده‌اند. این موارد به نظر من کاملاً قابل اصلاح است.

