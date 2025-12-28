باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- نخ‌ساز، مدیر آموزش کمک‌های اولیه جمعیت هلال‌احمر، در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان و در آستانه سالروز زلزله بم، با اشاره به اهمیت آموزش و پیشگیری گفت: زلزله بم تنها یادآور یک حادثه تلخ نیست، بلکه هشداری جدی است که نشان می‌دهد آمادگی، آموزش و پیشگیری می‌تواند جان هزاران نفر را نجات دهد.

وی افزود: در همین راستا و در چارچوب مأموریت ذاتی آموزش‌های همگانی و کاهش خطرپذیری در برابر زلزله، مجموعه‌ای از اقدامات آموزشی، آگاهی‌بخش و عملیاتی با هدف ارتقای تاب‌آوری جامعه اجرا شده است.

آموزش و آگاه‌سازی عمومی؛ نخستین گام آمادگی

نخ‌ساز با تأکید بر اینکه «آموزش درست، اولین خط دفاع در برابر زلزله است»، اظهار کرد: آموزش‌های متنوعی برای گروه‌های مختلف جامعه اجرا شده که از جمله آنها می‌توان به آموزش آمادگی خانواده‌ها در برابر زلزله، آشنایی با رفتار‌های ایمن و پناه‌گیری صحیح هنگام وقوع زلزله، آموزش تخلیه اضطراری و مدیریت خروج ایمن، آشنایی با هشدار‌های اولیه و نحوه واکنش مناسب و همچنین آموزش کمک‌های اولیه برای دقایق حیاتی پس از حادثه اشاره کرد.

به گفته وی، آموزش‌های ویژه آمادگی در برابر زلزله در مدارس نیز با هدف نهادینه‌سازی فرهنگ ایمنی از سنین پایین در دستور کار قرار گرفته است.

تمرین و مانور؛ تبدیل آموزش نظری به رفتار عملی

مدیر آموزش کمک‌های اولیه جمعیت هلال‌احمر با بیان اینکه آموزش زمانی مؤثر است که با تمرین همراه باشد، گفت: در همین راستا مانور‌های زلزله با هدف تمرین واکنش صحیح، کاهش استرس و افزایش آمادگی برگزار شده و تمرین‌های عملی پناه‌گیری ایمن و تخلیه اضطراری در دانشگاه‌ها، ادارات، پادگان‌ها و سایر مراکز اجرا شده است. این اقدامات موجب شده آمادگی از سطح آموزش نظری به رفتار عملی نزدیک شود.

شناسایی خطر و برنامه‌ریزی پیشگیرانه

نخ‌ساز ادامه داد: کاهش خسارت بدون شناخت خطر امکان‌پذیر نیست. به همین منظور، محل‌های کم‌خطر و پرخطر شهرستان‌ها شناسایی و معرفی شده و آموزش ارزیابی خطر‌های سازه‌ای و غیرسازه‌ای در مدارس، دانشگاه‌ها و میان عموم جامعه انجام گرفته است. همچنین نقشه‌های خطر با هدف تحلیل بهتر ریسک و برنامه‌ریزی پیشگیرانه تهیه و به‌روزرسانی شده و نتایج آن در تصمیم‌گیری‌های مرتبط مورد استفاده قرار گرفته است.

آموزش‌های مجازی برای آمادگی در شرایط اضطراری

وی با اشاره به نقش فضای مجازی در افزایش آگاهی عمومی گفت: آموزش نحوه عملکرد صحیح در هنگام وقوع زلزله، اقدامات لازم پیش از زلزله و همچنین اقدامات ضروری در لحظات اولیه پس از حادثه، از طریق بستر‌های مجازی از جمله سامانه learn.rcs.ir و صفحات رسمی در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام ارائه شده است.

نخ‌ساز در پایان تأکید کرد: مجموعه این اقدامات در آستانه سالروز زلزله بم با این هدف انجام شده که فراموش نکنیم زلزله یک احتمال همیشگی است و آموزش و آمادگی می‌تواند تفاوت میان زندگی و فاجعه باشد. این مسیر یک برنامه مقطعی نیست، بلکه بخشی از تعهدی مستمر برای کاهش مخاطرات و افزایش ایمنی و تاب‌آوری جامعه به شمار می‌رود.