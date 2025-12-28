شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی از آب شرب آلوده در محله پردیس اهواز ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گفته شهروندخبرنگار ما مدتی است که در محله پردیس دو بلوار گلزار در شهرستان اهواز استان خوزستان از آب شرب تصفیه شده بهرهمند نیستند و آنها از آب شرب آلوده استفاده میکنند.
شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.
متن پیام شهروندخبرنگار
با سلام و عرض ادب ما ساکن محله پردیس دو بلوار گلزار در شهرستان اهواز استان خوزستان هستیم. مدتی است ما از آب شرب آلوده و کدر استفاده میکنیم. پیگیریهای ما تا کنون به نتیجه نرسیده است. لطفا پیگیری کنید.
منبع: شهروندخبرنگار - خوزستان
