شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی از آب شرب آلوده در محله پردیس اهواز ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گفته شهروندخبرنگار ما مدتی است که در محله پردیس دو بلوار گلزار در شهرستان اهواز استان خوزستان از آب شرب تصفیه شده بهره‌مند نیستند و آنها از آب شرب آلوده استفاده می‌کنند.

شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و عرض ادب ما ساکن محله پردیس دو بلوار گلزار در شهرستان اهواز استان خوزستان هستیم. مدتی است ما از آب شرب آلوده و کدر استفاده می‌کنیم. پیگیری‌های ما تا کنون به نتیجه نرسیده است. لطفا پیگیری کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - خوزستان

