دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان لرستان گفت:هیچ‌گونه توجیهی برای استفاده از سلاح در مراسمات شادی یا عزا پذیرفته نیست و با متخلفان برخورد قاطع و بدون اغماض خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی حسنوند با اشاره به گزارش‌های مربوط به استفاده غیرقانونی از سلاح گرم در برخی مراسمات گفت: طبق ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، هر اقدامی که موجب اخلال در نظم عمومی یا ایجاد رعب و وحشت گردد، جرم محسوب شده و مرتکب به حبس از سه ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

وی افزود: همچنین بر اساس ماده ۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات، حمل و استفاده غیرمجاز از سلاح گرم در هر شرایطی جرم بوده و مرتکب به حبس و ضبط سلاح محکوم می‌شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان لرستان تصریح کرد: قدرت‌نمایی با سلاح در معابر عمومی طبق ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی جرم است و خرید و فروش یا قاچاق سلاح نیز مطابق ماده ۶ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات با مجازات سنگین حبس و ضبط اموال همراه خواهد بود.

حسنوند تاکید کرد: حمل سلاح بدون مجوز قانونی طبق ماده ۴ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز جرم بوده و خودرو‌های حامل سلاح و محل نگهداری آنان نیز بر اساس ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۹ و ۲۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات توقیف و ضبط خواهند شد. 

دادستان مرکز استان لرستان تأکید کرد: استفاده از سلاح در مراسمات تهدیدی علیه امنیت عمومی و جان افراد بی‌گناه است و در صورت وقوع جرح یا فوت، مرتکب تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و مشمول قصاص یا دیه خواهد شد. دادستانی استان با همکاری ضابطین عام و خاص با هرگونه رفتار تهدیدکننده امنیت عمومی برخورد قاطع و بدون اغماض خواهد داشت.

منبع: دادگستری لرستان

برچسب ها: دادگستری ، لرستان
