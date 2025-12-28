دادستان کل کشور در تماس تلفنی با دادستان ایرانشهر بر کاهش ورودی پرونده‌ها، تقویت صلح‌وسازش و حمایت از مردم منطقه تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- حجت الاسلام و المسلمین محمد موحدی دادستان کل کشور در تماس تلفنی با محسن کمالی دادستان شهرستان ایرانشهر، از آخرین وضعیت عملکردی، آماری و نیازمندی‌های دادستانی ایرانشهر مطلع شد.

در این گفت‌وگوی تلفنی، دادستان کل کشور با هدف دریافت گزارش روند رسیدگی‌ها، میزان ورودی و موجودی پرونده‌ها، وضعیت نیروی انسانی، شرایط منطقه و همچنین پیگیری اجرای سیاست‌های کلان قضایی، با دادستان ایرانشهر گفت‌و‌گو کرد.

دادستان ایرانشهر در این مکالمه با ارائه گزارشی از وضعیت دادسرا، به تشریح تعداد شعب، میزان ورودی پرونده‌ها در شعب دادیاری و بازپرسی، اقدامات انجام‌شده برای کاهش پرونده‌های رسوبی و ساماندهی پرونده‌های سنوات گذشته پرداخت و از تلاش مجموعه قضایی برای کنترل موجودی پرونده‌ها و جلوگیری از انباشت آنها خبر داد.

دادستان کل کشور با اشاره به شرایط خاص منطقه، بر ضرورت تأمین نیروی انسانی متناسب با حجم ورودی پرونده‌ها تأکید کرد و اعلام داشت: با تزریق نیرو‌های جدید و برگزاری دوره‌های آموزشی در سطح استان، بخش قابل توجهی از مشکلات موجود مرتفع خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به تحرکات گروهک‌های معاند و اقدامات تروریستی در منطقه، تأکید کرد: عموم مردم ایرانشهر و استان سیستان و بلوچستان مردمی وفادار به اسلام و نظام جمهوری اسلامی هستند و دشمنان با فریب برخی از جوانان، به‌دنبال ناامن جلوه دادن منطقه و کمرنگ کردن خدمات نظام هستند، در حالی که مردم قدردان خدمات ارائه‌شده بوده و پیوند عمیق قلبی و اعتقادی با نظام و جمهوری اسلامی دارند.

دادستان کل کشور با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در حقوق شهروندی، آزادی‌های مشروع و عدم تبعیض میان اقوام و مذاهب، کارنامه قابل دفاعی دارد، خاطرنشان کرد: حضور و فعالیت برادران اهل‌سنت در مسئولیت‌های ارشد اجرایی، نظامی و قضایی نشان‌دهنده نگاه عادلانه نظام به همه شهروندان است.

حجت الاسلام والمسلمین موحدی همچنین اجرای دقیق و جدی احکام، پیگیری وضعیت محکومان واجد شرایط ارفاقات قانونی، دعوت طرفین به صلح و سازش توسط قضات اجرای احکام و استفاده از ظرفیت ریش‌سفیدان و معتمدین محلی را در تأمین امنیت روانی جامعه بسیار مؤثر دانست.

دادستان کل کشور بر لزوم ساماندهی اموال توقیفی، تعیین تکلیف سریع خودرو‌ها و اموال موجود در پارکینگ‌ها به‌ویژه با توجه به شرایط آب‌وهوایی گرم منطقه تأکید کرد و خواستار نظارت جدی بر بازار و همکاری مستمر با تعزیرات حکومتی برای جلوگیری از گران‌فروشی، احتکار و تضییع حقوق مردم شد.

وی ضمن اعلام آمادگی برای پیگیری نیاز‌های اعلامی دادستانی ایرانشهر، سلام خود را به خانواده، همکاران قضایی و اداری این دادسرا ابلاغ کرد و از خدمات صادقانه مجموعه قضایی در خدمت‌رسانی به مردم منطقه قدردانی کرد.

برچسب ها: دادستان کل کشور ، صلح و سازش
