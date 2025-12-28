طرح سند سیاست‌های حاکم بر تدوین برنامه و بودجه سال ۱۴۰۵ با حداکثر رأی اعضای شورای شهر تهران به تصویب رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - طرح «سند سیاست‌های حاکم بر تدوین برنامه و بودجه سال ۱۴۰۵ شهرداری تهران» روی میز بررسی اعضای شورای شهر تهران قرار گرفت و محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در این خصوص اظهار کرد: در راستای اجرای قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری و رویکرد شورای شهر تهران در سال پایانی برنامه مصوب چهارم تحول و پیشرفت شهر تهران و بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۵ شهرداری‌های سراسر کشور، شهرداری تهران موظف است با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور، رعایت صرفه جویی‌های لازم و مدیریت بهینه منابع، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را مطابق با مفاد این سند بر اساس قانون حداکثر تا ۳۰ دی ماه جهت بررسی و تصویب به شورا ارسال کند.

وی با اشاره به پیش بینی ۱۳ سیاست کلان برای تدوین بودجه، خاطرنشان کرد: ترویج فرهنگ ایثار و جهاد و فرهنگ معنویت، توجه به تقویت بنیان خانواده، پایبندی و انطباق کامل با سیاست‌ها و تکالیف قانونی برنامه هفتم توسعه، عدالت محوری در توزیع امکانات و خدمات، توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل درون شهری و تقویت حمل و نقل عمومی، ارتقاء شاخص‌های خدمات شهری، مدیریت پسماند، فضای سبز و کاهش آلودگی‌های زیست محیطی، توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، ارتقاء کیفی منابع انسانی در حوزه‌های تخصصی، افزایش کارایی و اثربخشی مدیریت منابع و مصارف شهرداری ها، برنامه ریزی تأمین سرانه‌های مورد نیاز خدمات عمومی و شهری، افزایش خوداتکایی و ایجاد درآمد‌های پایدار با استفاده از سرمایه گذاری عمومی و خصوصی، بازآفرینی شهری با توجه به اسناد بالادستی و ارتقاء تاب آوری، کاهش آسیب پذیری و حفاظت از مراکز و زیرساخت‌های مهم شهری از جمله سیاست‌های کلان است که بودجه باید بر اساس این موارد تدوین شود.

آخوندی همچنین با اعلام راهبرد‌ها و الزامات و مستندات، تأکید کرد: شهرداری تهران باید بر مبنای بخشنامه وزارت کشور و سیاست‌های کلان، راهبرد‌ها و الزامات، بودجه سال ۱۴۰۵ را تا پایان دی‌ماه به شورای شهر ارائه دهد.

همچنین جعفر تشکری هاشمی در جریان بررسی این لایحه خاطرنشان کرد: قوانین ما نمی‌تواند جدایی از سیاست‌های بالادستی باشد، اما وقتی وارد سیاست‌های کلان می‌شویم موارد به گونه‌ای توضیح داده شده که با اولویت وظایف شهرداری کمی فاصله دارد و باید اصلاح شود.


وی ادامه داد: در حوزه مسائل فرهنگی کسی مشکلی ندارد، اما عملاً این مأموریت اصلی و کلان شهرداری تهران نمی‌تواند باشد ما سازمان‌های فرهنگی بسیاری در شهر تهران داریم از وزارت ارشاد گرفته تا سازمان‌ها و نهاد‌هایی که حتی در موضوع مهدویت و فرهنگ ایثار و جهاد نیز کار می‌کنند و این مأموریت اصلی ما نیست و می‌تواند به عنوان بخشی از فعالیت‌های عمومی در نظر گرفته شود.

عضو شورای شهر تهران اضافه کرد: موضوع جوانی جمعیت و مسئولیت‌هایی که در حوزه خانواده است نیز مأموریت اصلی شهرداری نیستند و ما می‌توانیم در حاشیه به سایر سازمان‌ها کمک کنیم. وقتی اسم از سیاست گذاری می‌آوریم یعنی باید مأموریت‌های اصلی خود را انجام دهیم و نمی‌تواند سایر مواردی که جزو وظایف ما نیست به عنوان اقدامات شهرداری تهران تلقی شود.

تشکری هاشمی همچنین خاطرنشان کرد: در بخشی از آن ارتقای سرانه‌های شهری آمده است اگر منظور سرانه‌های شهری است که شهرداری تهران وظایف آن را دارد و می‌توان آن را درست دانست، اما مواردی که آقای شهردار گاهی می‌گوید که آب شهر گاز شهر مدرسه شهر را به ما بدهید ارتباطی به وظایف شهرداری تهران ندارد و نمی‌توانیم نظافت و زباله را بر روی شهر بگذاریم، حمل و نقل را نادیده بگیریم و زیرساخت‌ها را در حد دو بند بیاوریم و کار‌هایی که به دیگران مربوط است و ما صرفاً باید به آنها کمک کنیم را همتراز با سایر موارد بیاوریم؛ باید این موارد را اصلاح کنیم و مسئولان شهرداری نباید فکر کنند که آنها وظیفه‌ای برای جوانی جمعیت دارند.

 پس از بحث و بررسی طرح سند سیاست‌های حاکم بر تدوین برنامه و بودجه سال ۱۴۰۵ شهرداری تهران با حداکثر آراء موافق به تصویب رسید.

منبع: ایسنا 

