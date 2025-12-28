باشگاه خبرنگاران جوان - هادی ساعی در نشست خبری خود، اظهار کرد: رقابت‌های کسب سهمیه المپیک از مسابقات مختلف ۲۰۲۶ آغاز می‌شود و نخستین رویداد نیز کاپ فجیره است. سعی می‌کنیم در هر وزن دو نفر اعزام کنیم تا همه بچه‌ها کار را استارت بزنند.

وی افزود: در المپیک قبلی دو سال از همه رقیبان عقب بودیم و عملا کسی را در رنکینگ نداشتیم. می‌خواهیم این دوره از همان ابتدا با قدرت پیش برویم.

ساعی در خصوص مسابقات امید‌های جهان که برای تیم ما حاشیه‌هایی داشت، بیان کرد: در خصوص مدال‌هایی که در کنیا دزدیده شد باید بگویم که امکانات این کشور بسیار کم بود و مسابقات در محل خوبی برگزار نشد. اکثر تیم‌ها اعتراض کردند. حتی بازیکن اردن را دزدیدند و پول‌ها و موبایل او را به سرقت بردند.

وی بیان کرد: مدال ابوالفضل زندی را از کوله او در سالن گرم دزدیدند. رایزنی کردیم و مدال دیگری گرفتیم. واقعا استرس داشتم که بچه‌ها را سلامت برگردانیم.

رئیس فدراسیون تکواندو در خصوص نزدیک بودن انتخابات، گفت: دوستان گفته‌اند که سفر‌های زیادی رفته‌ام. حضور من کنار تیم الزامی است و بسیاری از مشکلات را با رایزنی حل کرده‌ایم. هر رئیس فدراسیونی در مسابقات مهم، کنار تیمش است. من یک نفرم، دوستانی که در گذشته بودند نیاز به مترجم داشتند و دوبل اعزام می‌شدند! وزیر ورزش در جلسه روز گذشته اذعان کرد که در اعزام‌های تکواندو یک نفر اضافه هم نبوده است.

وی گفت: سرپرست گذاشتن برای فدراسیون‌ها یک قانون است و تا پایان سال چند انتخابات داریم که یکی از آنها تکواندو است. وزیر اعلام کرد که تلاش وزارتخانه برگزاری مجامع فدراسیون‌ها در ۷۰ روز است.

ساعی در خصوص دلخوری مجید افلاکی سرمربی تیم ملی از مسوولان ورزش که بین رشته‌ها تفاوت می‌گذارند و همچنین بحث بودجه، تصریح کرد: من این تفاوت را حس نمی‌کنم و در وزارت ورزش همه فدراسیون‌های مدال‌آور جای خود را دارند. مربی و ورزشکار خودش را مقایسه می‌کند و برخی مواقع اتفاقاتی رخ می‌دهد که بچه‌های ما نیز انتظار توجه بیشتر دارند.

وی گفت: هم رده‌های افلاکی در خارج از کشور حداقل در ماه ۷ هزار دلار می‌گیرند و ما او را با ۵۰ میلیون تومان نگه داشته‌ایم. حسن رنگرز و افلاکی از بهترین‌های دنیا هستند و فکر می‌کنم باید این مربیان ویژه‌تر دیده شوند.

ساعی افزود: تکواندو در این چهار سال به هرچه می‌خواست رسید که ثمره تلاش همه خانواده تکواندو بود. حتما در انتخابات شرکت می‌کنم و در خصوص برنامه‌ها با وزیر ورزش صحبت کردم. کمپ‌هایی را در نظر داریم که فعلا نظرمان ایجاد در مازندران و قم است.

رئیس فدراسیون تکواندو، بیان کرد: محلی که اکنون فدراسیون در آن مستقر است شاید برای خیلی از فدراسیون‌ها آرزو باشد، اما برای ما کوچک است. با عنایت وزیر، زمینی در نظر داریم تا مجموعه دیگری را احداث کنیم.

ساعی ادامه داد: یک جامعه بزرگ قطعا حواشی دارد و در ورزش اجتناب ناپذیر است. حاشیه‌هایی که ساخته می‌شود برای افرادی است که دیگر در فدراسیون نیستند. اکنون که نیستند معضل این رشته شده‌اند و به زودی دست آنها رو خواهد شد تا جامعه تکواندو و ورزش آنها را بشناسند. حتی برای آنها حکم قضایی گرفتیم.

وی افزود: کاری در المپیک کردیم که مجبور شدند به ما تبریک بگویند. دیگر همه آنها را می‌شناسند و نیازی نیست نامی ببریم.

رییس فدراسیون تکواندو در مورد تلاش‌ها برای انتخاب برخی افراد به‌عنوان سرپرست، گفت: در خصوص انتصاب سرپرست فدراسیون اصلا در جلسه با وزیر نگفتیم که چه کسی می‌آید. تنها در خصوص زمان پایان دوره صحبت شد و این مقام عالی اعلام کردند که از مدیران وزارت سرپرست انتخاب خواهد شد تا مجمع در ۷۰ روز برگزار شود.

وی در خصوص اینکه در جهانی نتایج درخشان المپیک تکرار نشد، توضیح داد: ۲۷ فروردین زمان انتخابات فدراسیون است. مقوله المپیک با جهانی کاملا فرق می‌کند و همه بازی‌ها فینال است. در جهانی همه دنیا شرکت می‌کنند و در جهانی اخیر، هشت طلا را هفت کشور گرفته‌اند. شاید تنها رشته‌ای هستیم که در جهانی آن ۱۷۹ کشور شرکت کردند.

ساعی افزود: پلن ما در جهانی اخیر قرار گرفتن در بین پنج تیم بود که دوم شدیم. به چیزی که می‌خواستیم رسیدیم.

وی گفت: قبل از جهانی رویدادی نبود که بچه‌ها شرکت کنند و مسابقات دانشجویان آلمان هم به دلیل جنگ از دست دادیم. قبول دارم مدال آوران المپیکی ما در جهانی خوب نبودند، اما واقعا در رویدادی شرکت نکردند. مدال المپیک گرفتن شرایط را دشوار می‌کند. شاید خوب است برخی مواقع بازیکنان ببازند. در بعضی مسابقات خودم خوشحال می‌شوم که بچه‌ها می‌بازند، چون قبل از جهانی و المپیک باختن خوب است.

منبع: ایرنا