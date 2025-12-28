باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - در گردنه رازان دانههای برف آرام آرام روی زمین مینشستند و لایهای سفید و یکدست بر فراز گردنه گسترده بود، در حالی که مه رقیق صبحگاهی همچون پردهای نرم، بخشی از منظره را در هالهای مرموز و شاعرانه فرو برده بود. نور کمرنگ خورشید که از پشت کوهها میتابید، بازتابی لطیف بر روی سفیدی برف ایجاد کرده و جلوهای جادویی به جاده داده بود.
رانندگان و عبورکنندگان این مسیر، لحظاتی طولانی را برای تماشای زیبایی طبیعی این منطقه متوقف میشدند، از سکوت زمستانی لذت میبردند و عکسهای خاطرهانگیزی ثبت میکردند. صدای نرمی برف که زیر چرخ خودروها له میشد و عطر خنک و تازه هوای کوهستان، تجربهای متفاوت و منحصربهفرد از سفر در فصل زمستان را رقم زده است.
با توجه به بارش برف و لغزندگی جاده، توصیه میشود رانندگان با احتیاط کامل حرکت کنند، سرعت خود را کاهش دهند و تجهیزات ایمنی زمستانی مانند زنجیر چرخ، لباس گرم و چراغهای مهشکن را همراه داشته باشند تا سفری ایمن و بدون حادثه را تجربه کنند. همچنین عبور از گردنههای کوهستانی در این شرایط نیازمند تمرکز و دقت بالاست و بهتر است مسافران مسیرهای جایگزین و اخبار ترافیکی را نیز پیگیری کنند.