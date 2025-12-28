باشگاه خبرنگاران جوان - فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) به طور رسمی قیمت بلیت دیدار‌های تیم ملی فوتبال ایران در گروه G جام جهانی را اعلام کرد. قیمت بلیت‌ها بر اساس دسته‌بندی صورت گرفته متغیر است و ارزان‌ترین آن ۱۴۰ دلار آمریکا (۱۹ میلیون و ۴۳۶ هزار تومان) و گران‌ترین ۵۰۰ دلار آمریکا (۶۹ میلیون و ۴۱۵ هزار تومان) خواهد بود (تبدیل قیمت‌ها براساس قیمت روز دلار است).

طبق اعلام رسمی فیفا؛ این قیمت‌ها شامل تمام مالیات‌های مربوطه می‌شود. سه نوع بلیت دسترسی برای خرید هم موجود است؛ بلیت جایگاه مخصوص افراد ویلچری، بلیت جایگاه مخصوص افراد دارای دسترسی آسان و بلیت مخصوص افراد دارای محدودیت حرکتی.

بر اساس اعلام فیفا، بلیت بازی ایران و نیوزیلند براساس دسته‌بندی و جایگاه ۱۴۰ دلار، ۳۸۰ دلار و ۴۵۰ دلار است. قیمت بلیت مسابقه ایران و بلژیک طبق دسته‌بندی و جایگاه ۱۸۰ دلار، ۴۰۰ دلار و ۵۰۰ دلار است. قیمت بلیت‌های دیدار پایانی تیم ملی در مرحله گروهی که مقابل مصر خواهد بود، ۱۸۰ دلار، ۴۰۰ دلار و ۵۰۰ دلار تعیین شده است.