مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی گفت: امسال ۷ میلیون تن به ظرفیت تولید پتروشیمی کشور اضافه شد.

باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- حسن عباس زاده امروز در اولین اجلاس سرمایه‌گذاری صنعت پتروشیمی ایران گفت: در حال حاضر کل ظرفیت نصب شده پتروشیمی بالای ۱۰۰ میلیون تن است در حالی که ۲۰ درصد از این ظرفیت معادل ۲۰ میلیون تن خالی است. 

وی همچنین در مورد جمع آوری گازهای مشعل گفت: گازهای مشعل اطراف خوزستان به میزان ۱۵۰۰فوت مکعب در روز جمع آوری می شود همچنین در طرح های ان جی ال ۳هزارو۲۰۰ دزفول  و ان جی ال ۳هزار و۱۰۰ دهلران گازهای مشعل جمع آوری و مشعل ها خاموش می شود.

وی همچنین در مورد توسعه میادین گفت: قرار دادهای آن امضا شده و همچنین یکی از چالش‌های ما قطعی برق است که‌ با پنل خورشیدی و برق تجدید پذیر در صدد رفع آن هستیم. و راهبرد چهارم ورود شرکت‌های پتروشیمی به بخش صرفه‌جویی گاز خانگی و عمومی و بهینه‌سازی مصرف است سال گذشته در ۵ استان اجرا شد و امسال در سه استان گلستان، گیلان و مازندران اجرا می‌شود. 

عباس زاده با بیان اینکه ۷۶ تا ۸۰ درصد گاز در فصل سرما در بخش خانگی صنایع خرد و اصناف مصرف می شود این زیبنده نیست باید گاز را به صنعت پتروشیمی که تشنه خوراک است بدهیم‌.

معاون وزیر نفت با بیان اینکه قرار است در برنامه هفتم پیشرفت ظرفیت پتروشیمی به ۱۳۱ میلیون تن برسد گفت: در حال حاضر میانگین پیشرفت طرح‌های پتروشیمی ۶۰ درصد است از ۲۶ میلیون تن طرح ۱۳ میلیون تن انجام شده است و تکمیل این طرح ها به ۴۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است.

مدیرعامل پتروشیمی با توجه به نیاز صنعت پتروشیمی به سرمایه‌گذاری گفت: روش های تأمین سرمایه توسط صندوق سرمایه‌گذاری ارزی در دستور کار است و قرار است صندوق های بازنشستگی در برنامه هفتم سهام مدیریتی پتروشیمی ها را واگذار کنند که‌ گام دوم خصوصی سازی به شمار می‌رود 

وی همچنین گفت: در سال اول برنامه هفتم طبق بررسی مجلس ۱۰۰ درصد اهداف پتروشیمی را در سال ۱۴۰۳ محقق کردیم و امسال ۷ میلیون تن ظرفیت صنعت پتروشیمی اضافه می‌شود.

وی همچنین به راه اندازی صندوق ارزی پروژه محور اشاره کرد و گفت: صنعت پتروشیمی به دلیل آنکه صادرات محور است آماده سرمایه‌گذاری ارزی است.

مدیرعامل پتروشیمی گفت: یک هفته قبل انتشار اوراق مرابحه ارزی توسط بانک تجارت داشتیم و طرح‌های که دارای تأمین خوراک ، آمایش سرزمین و تأمین آب و پدافند غیرعامل در اولویت قرار می گیرند.

وی همچنین به دو ابزار برای تأمین مالی سرمایه‌گذاری پتروشیمی اشاره کرد و گفت: اوراق مرابحه و صندوق سرمایه‌گذاری موجب رونق پتروشیمی می شود و اين صنایع و پتروشیمی باعث رونق صنایع پایین دستی پیمانکاران و سازندگان تجهیزات می شود.

به گفته عباس زاده در برنامه هفتم اوراق تسویه در نظر گرفته شده است که‌ لازم نیست سرمایه‌گذاران زنجیره های مختلف پتروشیمی یکی باشند تا مشمول تخفیف شوند بلکه دولت در نهایت تا ۳۰ درصد تخفیف خوراک به سرمایه‌گذاران نهایی  که دارای ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی باشند می دهد.

وی همچنین به ماده ۴۵ قانون جهش تولید اشاره کرد و گفت: اگر ۴۰ درصد از سود پتروشیمی ها سرمایه‌گذاری شود یا صرف سرمایه‌گذاری شود مشمول تخفیف خوراک بالادستی می‌شود.

به گفته عباس زاده هرچقدر در مصرف گاز خانگی و تجاری صرفه‌جویی شود صنعت ۶۰ ساله پتروشیمی رونق می گیرد.

 

 

