عضو هیئت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده دام و طیور گفت: اکنون که حدود یک ماه است  توزیع نهاده  در اختیار دولت است، ذرت بالای  ۳۰ هزارتومان و کنجاله سویا بالای ۴۰ هزارتومانی از کجا در بازار آزاد عرضه می‌شود؟

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مهدی نهاوندی عضو هیئت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور گفت: در حال حاضر واردکننده هیچ گونه اختیاری ندارد و کالا را به طور کامل همانند قبل در اختیار دولت قرار می دهد.

به گفته وی، اکنون که حدود یک ماه است  توزیع نهاده  در اختیار دولت است، ذرت بالای  ۳۰ هزارتومان و کنجاله سویا بالای ۴۰ هزارتومانی از کجا در بازار آزاد عرضه می شود؟

نهاوندی ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی بیش از یکسال است که در پی بی توجهی به هشدار های کارشناسی مسیر غلطی را طی کرده  و امروز که با آثار مخرب آن مواجه شده دنبال مقصر می‌گردد.

به گفته وی، امروز مقصر جلوه دادن حلقه اول زنجیره تولید و امنیت غذایی کشور به عنوان مقصر بحران فعلی بهانه ای بیش نیست و همواره جای این سوال مطرح است که وزیر جهاد با کدام رانت و فساد مقابله کرده که نتیجه آن افزایش ۴ برابری قیمت نهاده نسبت به ابتدای فعالیت آنها بوده است. امروز وزیر جهاد کشاورزی باید به جای متهم کردن کسانی که با اعتماد به دولت همه توان و امکان خود را صرف تامین نهاده و امنیت غذایی کشور کرده و امروز با بی مهری  مسئولان ذیربط مواجه شده اند . 

این مقام مسئول درباره آخرین وضعیت رفع مشکلات تامین نهاده های دامی بیان کرد: حدود ۶ ماه است که بارها وزارت جهاد وعده رفع مشکل تامین نهاده را داده است، اما هر روز شرایط سخت تر شد چراکه رویکرد به حل این چالش به جای راهکارهای فنی و کارشناسی بیشتر سیاسی بوده است. هرچند امروز  راهکار تعدیل تدریجی و گذر از شرایط فعلی در دسترس است، اما نه با رویکرد یکساله اخیر وزارت جهاد کشاورزی. همچنین در خود بدنه وزارت جهاد کشاورزی مدیران و کارشناسان خبره زیادی وجود دارد که توان تعامل صادقانه و بهبود وضعیت موجود را در صورت میدان دادن به آن ها دارا هستند‌.

وی گفت: آمارها حاکی از آن است که میزان واردات نسبت به سال قبل ۷ تا ۸ درصد افزایش یافته است که این امر بدان معناست که وارد کنندگان بدون توجه به موانع متعدد حتی بیش از سال گذشته کالا تامین کرده اند .

برچسب ها: نهاده دامی ، واردات نهاده دامی ، کنجاله سویا
