مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان از به دام افتادن یک پلنگ ایرانی سرگردان در خیابان‌های حاشیه شهمیرزاد خبر داد.

 

باشگاه خبرنگاران جوان -  سعید یوسف‌پور اظهار کرد: پلنگ نر شش‌ساله‌ای که طی چند شب گذشته در محدوده شمالی شهر شهمیرزاد در استان سمنان مشاهده شده بود، با هدف بررسی وضعیت سلامت و ایمن‌سازی منطقه، زنده‌گیری شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان در ادامه گفت: این پلنگ که توسط مردم منطقه در حاشیه شهر شهمیرزاد مشاهده شده بود، به دلیل حضور در محیط شهری و کاهش ترس از انسان، با استفاده از روش‌های علمی و استاندارد توسط کارشناسان اکولوژی و دامپزشکان حیات‌وحش زنده‌گیری شد.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد این پلنگ از نظر ظاهری، وضعیت دندان‌ها، تنفس و ضربان قلب در شرایط مناسبی قرار دارد، با این حال برای اطمینان از سلامت کامل، آزمایش‌های تکمیلی و در صورت لزوم تصویربرداری‌های تشخیصی توسط متخصصان انجام خواهد شد.

خاطرنشان کرد: این پلنگ در حال حاضر در استان سمنان نگهداری می‌شود و تصمیم‌گیری نهایی درباره نحوه رهاسازی یا اقدامات بعدی پس از تکمیل بررسی‌های تخصصی انجام خواهد شد.

برچسب ها: پلنگ ، سرگردان
خبرهای مرتبط
معاون رییس جمهور:
تأمین طعمه و ایمن‌سازی جاده‌ها اولویت نجات یوز ایرانی است
پارک ملی توران دوباره خبرساز شد؛ ۳قلاده یوز آسیایی در لنز دوربین
دامپزشک باغ وحش مشهد:
پلنگ باغ وحش مشهد مورد MRI رنگی قرار گرفت/علائم عفونت دیده نشد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
وحید
۰۶:۳۶ ۰۸ دی ۱۴۰۴
با سلام.من یه نگرانی دارم وقتی به این حیوان دست زدن بوی انسان گرفتع وهمنوعاش اورو می پذیرن؟از نجات دهندگان قدر دانی میکنم❤️🫰🙏
۲
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۲ ۰۷ دی ۱۴۰۴
بهتر هرچه زودتر با دامن طبیعت برش گردانن تا تلف نشده
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
غلامرضا
۱۸:۵۱ ۰۷ دی ۱۴۰۴
سلام. چرا این نظر دهنده ها اینقدر بی انصاف هستند. اینقدر این نیروهای محیط زیست برای حفظ این گونه های جانوری تلاش می کنند و جان خودشون رو ازدست می دهند ،اونوقت ما با بی رحمی کامنت می گذاریم و تمام زحمات رو نادیده می گیریم. انصاف هم خوب چیزیه
۲
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۱ ۰۷ دی ۱۴۰۴
توروخدا قبل ازین که بکشیدش ولش کنید بره
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۰ ۰۷ دی ۱۴۰۴
فردا جنازه ش رو تحویل خواهیم گرفت .
۱
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۵ ۰۷ دی ۱۴۰۴
بیچاره حیف که زبون نداره
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۶ ۰۷ دی ۱۴۰۴
این پلنگ بالغ نیست توله پلنگه
۱
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۵ ۰۷ دی ۱۴۰۴
تو را به خدا ولش کنید سرگردان باشه بهتر از اینه که دست شما بمیره
۲
۱۴
پاسخ دادن