سرپریت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان عباس آباد از قلع و قمع ۷ مورد تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در بخش کلاآباد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - حمزه پودی سرپریت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان عباس آباد از قلع و قمع ۷ مورد تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در بخش کلاآباد با حضور نماینده محترم دادستان و نیروی محترم انتظامی خبر داد و گفت: در مجموع ۸هزار و ۸۰۰ مترمربع از این اراضی به چرخه تولید بازگردانده شده است.

او افزود: این اقدام در راستای احیاء و بازگرداندن اراضی به حالت اولیه برای کشت و کار انجام شده است.

حمزه پودی در تشریح جزئیات این عملیات، گفت: این قلع و قمع که در مساحت ۸ هزار و ۸۰۰ مترمربع صورت گرفت، شامل ۷ قطعه دیوار کشی و پی و ستون بوده است.

او حفظ کاربری اراضی کشاورزی را امری ضروری برای تأمین امنیت غذایی کشور دانست و هشدار داد که با هرگونه تخلف و تغییر کاربری غیرمجاز در این عرصه ها، برخورد قانونی، جدی و بدون اغماض خواهد شد.