با دستور دادستان مرکز استان گلستان، یک کافه در گرگان به دلیل ارائه مشروبات الکلی پلمب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان، دادستان مرکز استان گلستان گفت: مالک و ۲ نفر از عوامل اجرایی این کافه به همراه تعدادی از مشتریان که تست الکل شان، مثبت شده است نیز بازداشت شدند.

مهدی رزاقی نژاد افزود: برای مالک این واحد صنفی به اتهام دایر کردن مرکز ارائه مشروبات الکلی پرونده قضایی در دادسرای گرگان تشکیل شده است.

دادستان مرکز استان گفت: رسیدگی به این پرونده‌ها در چارچوب ضوابط قانونی در حال انجام است.

رزاقی‌نژاد با تأکید بر برخورد قاطع دادستانی با اصناف هنجارشکن، گفت: دستگاه قضایی در راستای صیانت از حقوق عمومی و حفظ نظم و امنیت اجتماعی، بدون اغماض با مراکز متخلف برخورد خواهد کرد..

منبع: دادگستری