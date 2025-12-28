\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u0633\u062a\u0627\u062f \u0645\u0631\u06a9\u0632\u06cc \u0627\u0639\u062a\u06a9\u0627\u0641\u060c \u0633\u06cc\u062f \u0639\u0644\u06cc\u0631\u0636\u0627 \u062a\u06a9\u06cc\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0628\u0627 \u0627\u0634\u0627\u0631\u0647 \u0628\u0647 \u0627\u0633\u062a\u0642\u0628\u0627\u0644 \u06af\u0633\u062a\u0631\u062f\u0647 \u0645\u0631\u062f\u0645\u060c \u06af\u0641\u062a: \u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u06f1\u06f2 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0645\u0633\u062c\u062f \u0622\u0645\u0627\u062f\u0647 \u0645\u06cc\u0632\u0628\u0627\u0646\u06cc \u0627\u0632 \u062e\u0627\u0646\u0648\u0627\u062f\u0647\u200c\u0647\u0627 \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f.\n\u00a0\n\n\u00a0