حضور پررنگ جوان‌ها و نوجوان‌ها در اعتکاف امسال + فیلم

۷۰ درصد شرکت‌کنندگان اعتکاف امسال زیر ۳۰ سال هستند و نیمی از آنان را نوجوانان و دانش‌آموزان تشکیل می‌دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس ستاد مرکزی اعتکاف، سید علیرضا تکیه‌ای با اشاره به استقبال گسترده مردم، گفت: بیش از ۱۲ هزار مسجد آماده میزبانی از خانواده‌ها هستند.

 

 

قبول باشه ، خدا حفظتون کنه ، بترکه چشم حسود
