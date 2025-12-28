جانشین پلیس راه راهور فراجا، آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محور‌های مواصلاتی کشور را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه فراجا اعلام کرد: در حال حاضر ترافیک سنگین در آزادراه قزوین کرج حدفاصل مهرویلا تا پل فردیس گزارش شده است.

وی افزود: تردد در محور‌های چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران بومهن، آزادراه تهران پردیس، آزادراه تهران شمال و آزادراه قزوین رشت در مسیر رفت و برگشت روان است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا با اشاره به شرایط جوی محور‌های شمالی اظهار داشت: محور چالوس دارای بارش برف بوده و سایر محور‌های شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

وی ادامه داد: در برخی از محور‌های استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، زنجان، تهران، البرز، مازندران، ایلام، مرکزی، فارس، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کردستان و کهگیلویه و بویراحمد بارش برف و باران گزارش شده است. همچنین در برخی از محور‌های استان‌های بوشهر، کرمانشاه و خوزستان بارش باران جریان دارد.

سرهنگ محبی در ادامه به محور‌های مسدود اشاره کرد و گفت: محور شریانی بانه سقز تا اطلاع ثانوی مسدود است.

وی افزود: محور‌های غیرشریانی مسدود شامل موارد زیر است:

دوآب بلده (رفت و برگشت)

سروآباد پاوه (گردنه تته)

سی‌سخت پادنا (رفت و برگشت)

پونل خلخال

به گفته جانشین پلیس راه راهور فراجا، محور گنجنامه تویسرکان نیز به دلیل شرایط فصلی دارای انسداد فصلی است.

سرهنگ سیاوش محبی از رانندگان خواست با توجه به شرایط جوی، قبل از سفر از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شده، تجهیزات زمستانی به همراه داشته و با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، سفری ایمن را برای خود و دیگران رقم بزنند.

