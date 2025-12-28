مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران رشد ۲ برابری ارائه خدمات مالی و بانکی پست بانک در مناطق روستایی استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - اسماعیل اعزی مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران در سی امین سالروز تاسیس پست بانک ایران، فلسفه ایجاد این بانک را اجرای موضوع عدالت بر پایه خدمات مالی، توسعه روستایی و اتصال جوامع دورافتاده به شبکه اقتصادی و دیجیتال کشور دانست.

او افزود: این بانک به عنوان یک بانک تخصصی در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات و توسعه خدمات مالی و بانکی در مناطق روستایی فعالیت می‌کند و هم‌اکنون دارای ۱۷ شعبه شهری و بیش از ۴۰۰ باجه روستایی است که خدمات متنوع بانکی را به مردم ارائه می‌دهد.

اعزی در ادامه با اشاره به مساعدت‌های صورت گرفته توسط مجموعه پست بانک مازندران در راستای پرداخت تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ به متقاضیان آن، گفت: از آغاز بکار دولت چهاردهم تاکنون بالغ بر ۱۶ هزار فقره تسهیلات در قالب‌های مختلفی به متقاضیان پرداخ شده است که بالغ بر ۸۰ درصد این تعداد از تسهیلات به روستاییان مازندران بوده است.

او با اشاره به رشد ۲ برابری ارائه خدمات مالی و بانکی در مناطق روستایی استان در طی سال‌های گذشته، افزود: پست‌بانک به کشاورزان، دامداران، تعاونی‌ها و زنان روستایی کمک کرد تا به تسهیلات، وام‌های خرد و خدمات مالی دیجیتال دسترسی پیدا کنند و این کار زمینه‌ساز رونق اقتصادی محلی شد.

سید ابراهیم حسینی مدیریت شعب پست بانک مازندران ضمن تاکید بر نگاه همگرایانه مجموعه دستگاه‌های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در استان، گفت: توسعه خدمات مالی و بانکی در روستا‌ها و توجه به حمایت از فعالیت‌ها و طرح‌های حوزه فاوا را به عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های کاری مجموعه پست بانک ایران در ادامه مسیر دانست.

او افزود: در طی یکسال اخیر با همت مجموعه شعب پست بانک مازندران تعداد ۲۴۸ فقره تسهیلات اشتغال زایی به متقاضیان پرداخت شده است که از این میزان ۵۲ فقره مرتبط با تسهیلات توانمند سازی دهیاران روستا‌ها بوده است.