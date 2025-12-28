باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - حسین صمصامی مزرعه آخوند عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نشست خبری که امروز (یکشنبه، ۷ دی) در حاشیه جلسه علنی مجلس برگزار شد درباره کلیات بودجه ۱۴۰۵ گفت: سالیان سال است که بودجه را تصویب و آن را اجرا میکنیم، اما وضعیتش میشود شرایط فعلی البته در بودجه ۱۴۰۴ گفتیم اگر به آن صورت بسته شود تورمزاست و آثارش را بیان کردیم.
نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس اظهار کرد: ارز ترجیحی از ۱۵ هزار میلیارد دلار به ۱۱ هزار میلیارد دلار رسید و کالاها گران شد و ارز ترجیحی را به موقع تخصیص ندادیم. به همین دلیل تولیدکنتده مرغ برای نهاده دامی باید یک الی دو ماه صبر کند و از بازار آزاد بخرد و بعد میگویند ۲۸۵۰۰ اصابت نکرد.
این نماینده مجلس میگوید براساس گزارش دیوان محاسبات صف انتطار تخصیص ارز ۴۱۷ میلیون دلار بوده است. وقتی شما بیش از ۱۰ ماه ارز را تخصیص نمیدهی مرغدار و دامدار چکار کند لذا باید به قیمت آزاد تولید کند و به نرخ ۲۴۰ هزار تومان بفروشد، چون به موقع به او ارز را تخصیص ندادید.
صمصامی با بیان اینکه بحث نبود حکمرانی ارزی دارد فاجعه ایجاد میکند، گفت: سال گذشته گفتیم که بودجه تورمی را تصویب نکنید و تمام پیشبینی که ما داشتیم متاسفانه همه پیشبینیها محقق شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: امسال کاری که کردیم این بود که یکسری برگههایی در صحن توزیع کردیم و ۲۳ رصد داشتیم و هدف این بود تا بگوییم علت گرانی قیمت مرغ، لبنیات، کالاهای اساسی و خودرو چیست.
این نماینده مجلس میگوید فصل مشترک افزایش قیمتها افزایش نرخ ارز است. براساس بک تحلیلی بودجه مینویسیم و علتالعلل بودجه، کسری بودجه است که میشود نقدینگی و نقدینگی میشود تورم.
نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس اضافه کرد: بودجه سال گذشته را با نرخ دلار ۵۵ هزار تومان بستیم و الان به ۷۰ الی ۸۰ هزار تومان رسیده است لذا علتالعلل آن کسری بودجه است.
صمصامی اظهار کرد: در بودجه ۱۴۰۵ نرخ ارز را بالا بردیم و چهار نرخ ۸۵ هزار تومان و یا هر یورو ۱۰۳ هزار تومان برای گمرک گذاشتیم. یک ارز ۲۸۵۰۰ برای کالاهی اساسی و یک نرخ تالار اول که ۸۰ هزار تومان و یک نرخ تالار دوم گذاشتیم و اگر با همین دست فرمان برویم نرخ تالار روی ۱۴۰ هزار تومان است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: نکته بعدی اینکه اگرچه تالار دوم مصوبه سران را دارد که بانک مرکزی را مکلف کرده که مصارف داخلی دارد را با نرخ توافقی بدهد یعنی مصوبه سران تصویب میکند از نرخ بازار غیرقانونی و قاچاق تبعیت کنید.
این نماینده مجلس میگوید اینکه بگوییم کسری بودجه علت رشد نقدینگی است باید حقوق را افزایش ندهیم، چون منجر به کسری بوده ومنجر به تورم میشود.
صمصامی تصریح کرد: ماده ۲۵ خدمات کشوری میگوید افزایش خقوق باید به اندازه تورم باشد.
نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲به میزان ۱۷میلیارد ارز ترجیحی و در ۱۴۰۴ به میزان ۸ میلیارد دلار گذاشتیم که نتیجه این است که قیمتها افزایش پیدا میکند.
این نماینده مجلس میگوید در بودجه ۱۴۰۵ اول گفتیم که تورمزاست و این را در رصد ۲۱ در صحن پخش کردیم. در رصد ۲۲ آنجا که موجب میشود بر معیشت تاثیر بگذارد مشخص کردیم. اگر نتوانیم بودجه را طوری تنظیم کنیم که معیشت مردم را در نظر بگیریم عملا در بودجه شکست خوردیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: این تحلیلی که براساس آن بودجه نوشته میشود، غلط است. آمار و ارقام بانک مرکزی و نهادهای رسمی این گزاره که نقدینگی باعث کسری بودجه است را تایید نمیکند. با آمار و ارقام بانک مرکزی نسبت به سال گذشته نشان میدهد علتالعلل نفدینگی افزایش ذخایر طلای بانک مرکزی است، چون بانک مرکزی سال گدشته ۶ الی ۷ میلیارد طلا خرید و بدهی بانک آینده و سپه نهصد هزار میلیارد بدهی ایجاد کرد.
صمصامی گفت: در نامهای که به سران نوشتیم گفتیم این تحلیل غلط است. آنچه باعث افزایش تورم است افزایش نرخ ارز است و افزایش نرخ ارز باعث نقدینگی میشود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه در بودجه اتقباضی که دولت بسته هزینههای جاری شرکتهای دولتی ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده است، اظهار کرد: بودجهای که نوشته شده اثر تورمی خود را در کانالهای محتلف خواهد گذاشت. راهکار این است اگر علتالعلل ارز است باید با نرخ معقول و منطقی ارز را پیدا و بودجه را ببندیم تا این نرخ ارز اثر تورمی نداشته باشد.
نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس اظهار کرد:حاکمیت ارزی را باید احیا کرد، چون در شرایط موجود ضعیف است و بخشی از صادرکنندگان ارز خود را نمیآورند و صادرکنندگان ۷۶ میلیارد دلار ارز را ارائه نکردند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: بهدلیل تحریم حتی روی درآمدهای نفتی حکمرانی نداریم، چون تراستی است و ما باید تراستیها را خانه تکانی کنیم.
صمصامی تصریح کرد: پیشنهاد ما این است که قیمتها را افزایش ندهید و حقوقها را هم افزایش ندهید، چون وقتی افزایش قیمت باشد باید افزایش حقوق هم باشد. وقتی تورم ۴۰ درصد و افزایش حقوق ۲۰ درصد باشد نیروی کار دیگر انگیزه کار ندارد.
این نماینده مجلس در پایان گفت: با این وضعیت مجلس نباید به کلیات بودجه رای دهد و اگر با همین وضعیت به صحن بیاید باید رد شود مگر اینکه یکسری لابی شود و دقیقه ۹۰ رای عوض شود.