باشگاه خبرنگاران جوان؛ نسرين عليپور - فرزاد قلندری امروز در جلسه با گروه‌ها وسازمان‌های مردم نهاد از تدوین واجرای نقشه راه سازمان‌های مردم نهاد برای پیشبرد اهداف توسعه شهرستان وسیاست‌های دولت خبرداد.

او نقش سازمان‌های مردم نهاد را در کاهش آسیب‌های اجتماعی بسیار تاثیر گذار عنوان کرد وگفت:این سازمان‌ها سرمایه بزرگ اجتماعی بوده وباید به صورت هدفمند وساختار یافته و مطابق بانیاز‌های جامعه برنامه‌های خودرا پیش ببرند که می‌توانند ابزار توسعه وکمک کار دولت در حوزه‌های مختلف باشند.

فرماندار اردبیل تصریح کرد: استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد درحوزه‌های مختلف مشخص تامسیر همکاری وهمراهی تسهیل شود ودراین زمینه ازظرفیت اعتبارات شهرستان ودستگاه‌های اجرایی استفاده می‌شود ونیازاست کارگروه‌های سازمان مردم نهاد در حوزه‌های اقتصادی، سلامت، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، آموزش وپرورش تشکیل شود.

قلندری بر اجرای برنامه‌های فرهنگی متناسب با نیاز‌های جامعه درشهرستان تاکید کرد وگفت: ازاجرای این برنامه‌ها حمایت‌های لازم درشهرستان صورت می‌گیرد.