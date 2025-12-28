شهروندخبرنگار ما آیین تجلیل از فرهنگیان و دانش آموزان، پژوهشگرو فناور برتر کشوری، استانی و منطقه‌ای را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم آیین تجلیل از فرهنگیان و دانش آموزان، پژوهشگر و فناور درسطح کشوری، استانی و شهرستانی، با حضور بیش از ۱۰۰۰ نفر از فرهنگیان و مسئولان درسالن همایش فرهنگسرای سیمرغ شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی برگزار شد. 
گفتنی است این مراسم با همت معاونت اداره کل ومدیریت آموزش وپرورش نیشابور، معاونت پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع، کارشناسی پژوهش وتحقیقات صورت گرفت.
شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: مریم دانشگر - خراسان رضوی

برچسب ها: برگزاری مراسم ، برگزاری آئین ، سوژه خبری
