باشگاه خبرنگاران جوان - چند بار یک پاراگراف را از روی کتاب میخوانید و حس میکنید مسلط شدهاید. اما سر جلسه امتحان، مغزتان قفل میکند و مطالب بازیابی نمیشوند. چرا؟
این پدیده توهم یادگیری (Illusion of Competence) نام دارد: وقتی متنی را مدام روخوانی میکنید، چشم شما با کلمات آشنا میشود و مغز فریب میخورد که مطلب را یاد گرفته است. اما در واقع شما فقط در حالِ تماشای اطلاعات هستید.
راه نجات چیست؟
علم ثابت کرده است که تلاش برای بیرون کشیدن اطلاعات از مغز، مسیر عصبی میسازد که صد برابر قویتر از ریختن اطلاعات به درون آن است.
کتاب را ببندید
به جای خواندن بار یازدهم، کتاب را کامل ببندید.
خودتان را به چالش بکشید
از خود بپرسید «در این صفحه چه نوشته بود؟» و سعی کنید با فشار آوردن به ذهن، مطالب را بازگو کنید.
تصحیح کنید
کتاب را باز کنید؛ جاهایی که یادتان نیامد، همان نقاط ضعف واقعی شما هستند.
آن لحظهای که به مغزتان فشار میآورید تا مطلبی را به یاد بیاورید، دقیقاً همان لحظهای است که یادگیری ماندگار رخ میدهد.
منبع: فارس