اگر فکر می‌کنید با چندبار روخوانیِ کتاب درس را بلد شده‌اید، احتمالاً خودتان را فریب داده‌اید؛ فریبی که معمولاً سر جلسه امتحان، وقتی مغز قفل می‌کند، خودش را نشان می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - چند بار یک پاراگراف را از روی کتاب می‌خوانید و حس می‌کنید مسلط شده‌اید. اما سر جلسه امتحان، مغزتان قفل می‌کند و مطالب بازیابی نمی‌شوند. چرا؟

 این پدیده توهم یادگیری (Illusion of Competence) نام دارد: وقتی متنی را مدام روخوانی می‌کنید، چشم شما با کلمات آشنا می‌شود و مغز فریب می‌خورد که مطلب را یاد گرفته است. اما در واقع شما فقط در حالِ تماشای اطلاعات هستید.

 راه نجات چیست؟

 علم ثابت کرده است که تلاش برای بیرون کشیدن اطلاعات از مغز، مسیر عصبی می‌سازد که صد برابر قوی‌تر از ریختن اطلاعات به درون آن است.

 کتاب را ببندید

به جای خواندن بار یازدهم، کتاب را کامل ببندید.

 خودتان را به چالش بکشید

 از خود بپرسید «در این صفحه چه نوشته بود؟» و سعی کنید با فشار آوردن به ذهن، مطالب را بازگو کنید.

 تصحیح کنید

کتاب را باز کنید؛ جا‌هایی که یادتان نیامد، همان نقاط ضعف واقعی شما هستند.

 آن لحظه‌ای که به مغزتان فشار می‌آورید تا مطلبی را به یاد بیاورید، دقیقاً همان لحظه‌ای است که یادگیری ماندگار رخ می‌دهد.

Iran (Islamic Republic of)
پارسا
۲۳:۱۸ ۰۹ دی ۱۴۰۴
عالی دقیقا درست
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۹ ۰۹ دی ۱۴۰۴
واقعا عالی بود 👏👏
۱
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
دبیرستانییییی
۲۱:۱۵ ۰۸ دی ۱۴۰۴
ممنون😊
۱
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مائده
۱۶:۲۵ ۰۸ دی ۱۴۰۴
واقعنی آره
۳
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۹ ۰۷ دی ۱۴۰۴
در دوره لیسانس من نرم افزار خوندم و دوستم علوم کامپیوتر. بهم می گفت در درسی استادی داشتم که تجربه کار عملی داشت و وقتی درس می داد از این تجربه ها استفاده می کرد. دوستم می گفت من از این استاد و از این درس لذت بردم و یاد گرفتم.
وقتی معلم و استاد تجربه کافی داشته باشند، هم دانشجو و هم دانش آموز مسیر درست درس خواندن و هدف از درس خواندن را می فهمند.
۵
۲۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۵ ۰۸ دی ۱۴۰۴
آره
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۳ ۰۷ دی ۱۴۰۴
نباید سرسری درس خوند
۴
۴۰
پاسخ دادن
