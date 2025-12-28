باشگاه خبرنگاران جوان: پریسا بهرامی- طالب اسدی رییس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای دیواندره اعلام کرد: در پی بارش برف بامداد امروز دراین شهرستان و لغزندگی سطح جاده که باعث قیچی کردن تریلیها شد، تا اطلاع ثانوی تردد کشندهها در محورهای دیواندره به شهرستانهای سنندج، سقز و بیجار ممنوع اعلام میشود.
وی ادامه داد: ۴۰ راهدار با بکارگیری۲۵ دستگاه ماشین آلات راهداری ضمن برفروبی اقدام به نمک پاشی همراه با شن ریزی کردند که بیش از ۴۰۰ تن نمک برای یخ زدایی مصرف شد.
اسدی افزود: ۴۰ راهدار با ۲۵ دستگاه ماشین آلات راهداری در سه راهدارخانه گورباباعلی، زرینه و مرکزی در حال برفروبی و باز نگه داشتن محورهای حوزه استحفاظی شهرستان هستند.