باشگاه خبرنگاران جوان؛ عاشوری - محمد دادرس، مدیرکل هواشناسی استان گیلان گفت: نقشه‌های هواشناسی نشان‌دهنده فعالیت تناوبی و تقویت تدریجی جریانات جنوبی تا پنجشنبه در منطقه است.

او افزود: بر این اساس تا فردا (دوشنبه ۸ دی ماه) وزش باد (گاهی وزش باد گرم، برخی مناطق شدید/ موقتی خیلی شدید، به ویژه در ارتفاعات و دامنه‌ها) پیش بینی می‌شود

مدیرکل هواشناسی گیلان ضمن صدور هشدار سطح زرد تصریح کرد: طی امروز تا سه شنبه ۹ دی ماه به سبب شکل گیری ناپایداری‌های موقتی، افزایش ابر و در بعضی ساعات بارندگی (پاره‌ای نقاط موقتی شدید، به ویژه در ارتفاعات و دامنه ها)، رعد و برق و احتمال تگرگ مورد انتظار است.

به گفته دادرس، از اواخر وقت پنجشنبه ۱۱ دی ماه هم با ورود سامانه سرد و باشی به منطقه، افزایش ابر، کاهش محسوس دما، وزش باد (بعضی نقاط شدید/ موقتی خیلی شدید)، بعضی ساعات بارندگی (پاره‌ای نقاط شدید)، رعد و برق و احتمال تگرگ و در ارتفاعات بارش برف تا جمعه پیش بینی می‌شود.

او همچنین گفت: شرایط دریای خزر برای اکثر فعالیت‌های دریایی طی امروز تا چهارشنبه ۱۰ دی ماه غالبا نامناسب است.

افزایش خطر آتش سوزی در گیلان

کامیار مرزبانی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان هم با اشاره به وزش باد گرم در استان گفت: این شرایط جوی خطر وقوع آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی استان را افزایش می‌دهد.

به گفته او، با توجه به افزایش دما و کاهش رطوبت هوا، احتمال بروز آتش‌سوزی در عرصه‌های جنگلی و مرتعی استان به‌طور جدی وجود دارد.

مدیرکل منابع طبیعی گیلان از شهروندان، گردشگران و بهره‌برداران خواست از روشن کردن آتش در طبیعت به ویژه در مناطق جنگلی و حاشیه مراتع خودداری کنند.

مرزبانی همچنین با تأکید بر آماده‌باش نیرو‌های یگان حفاظت منابع طبیعی گیلان تصریح کرد: در صورت مشاهده دود یا آتش، شهروندان مراتب را در اسرع وقت از طریق شماره‌های ۱۵۰۴ و ۱۳۹ به نیرو‌های امدادی و منابع طبیعی اطلاع دهند.

در طبیعت گیلان آتش روشن نکنید

اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان نیز در خصوص وقوع آتش سوزی در عرصه‌های طبیعی، مراتع، جنگل‌ها و تالاب‌های استان هشدار داد.

با توجه به هشدار سطح نارنجی هواشناسی و وزش باد گرم در گیلان، احتمال وقوع آتش سوزی در جنگل ها، مراتع، عرصه‌های طبیعی و تالاب‌های این استان وجود دارد. مهمترین توصیه این است که نکات ایمنی و مراقبت‌های لازم در پیشگیری از وقوع آتش سوزی در شرایط گرمای هوا را رعایت کرده و از روشن کردن آتش و استفاده از هر وسیله قابل اشتعال دیگری در طبیعت خودداری شود.

با توجه به اینکه درصد بسیار بالایی از آتش سوزی‌های عرصه‌های طبیعی ناشی از اشتباه و خطای انسانی است، لذا با اندکی توجه و رعایت نکات ساده می‌توان از وقوع حادثه‌های ناگوار جلوگیری کرد. افراد در صورت مشاهده هر گونه علائم آتش سوزی، مراتب را از طریق تلفن گویای ۱۵۴۰ یا به ادارات حفاظت محیط زیست و پاسگاه‌های محیط بانی در شهرستان‌ها اطلاع رسانی کنند.

بنا بر اعلام اداره کل حفاطت محیط زیست گیلان، نیرو‌های یگان حفاظت محیط زیست این استان در حالت آماده‌باش کامل هستند و تا پایان وزش باد گرم و کاهش درجه حرارت به صورت آماده باش خواهند بود.