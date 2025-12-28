باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - در پایان بازی مرحله مقدماتی لیگ برتر فوتسال بزرگسالان باشگاه‌های مازندران، تیم‌های شاهین کلاردشت، هیرکانی کلاردشت، شهدای رستمکلا و جوانان قلعه سر نکا، جواز صعود به نیمه نهایی لیگ برتر فوتسال بزرگسالان استان مازندران را کسب کردند.

مرحله مقدماتی مسابقات لیگ برتر فوتسال بزرگسالان مازندران با شرکت ۱۵ تیم در ۲ گروه ۸ تیمی غرب و ۷ تیمی شرق برگزار شد که ۲ تیم برتر هر گروه به مرحله نیمه نهایی راه یافتند.

در گروه غرب مسابقات، شاهین کلاردشت با کسب ۳۲ امتیاز قهرمان شد و هیرکانی دیگر تیم کلاردشتی هم با ۲۹ امتیاز، عنوان نایب قهرمانی را به دست آورد.

سفیر آمل با کسب ۲۷ امتیاز و آکام خزر چمستان با ۲۲ امتیاز، سوم و چهارم شدند.

تیم ۱۶ امتیازی پویندگان امیرکلا، رتبه پنجم را کسب کرد. هر ۲ تیم شهریار آمل و شهدای فریدونکنار ۱۳ امتیاز به دست آوردند ولی شهریار آمل با تفاضل گل بهتر ششم شد.

تیم قعرنشین پیام مهر ساری با ۹ امتیاز از مسابقات لیگ برتر خداحافظی کرد.

در گروه شرق این تیم شهدای رستمکلا بود که با کسب ۲۹ امتیاز، عنوان نخست را از آن خود کرد و جوانان قلعه سر نکا با ۲۴ امتیاز به عنوان تیم دوم راهی مرحله نیمه نهایی شد.

در این گروه تیم‌های ستاره نوین ساری و نگین سبز شیرگاه با ۱۶ امتیاز و اختلاف در تفاضل گل به ترتیب سوم و چهارم شدند.

پرسپولیس دارابکلا با ۱۵ امتیاز پنجم شد و پیام مهدیرجه هم با ۱۱ امتیاز در جایگاه ششم قرار گرفت.

تیم شهید عرفان ساری با ۴ امتیاز و ایستادن در انتهای جدول به لیگ دسته اول سقوط کرد.

در مرحله نیمه نهایی شهدای رستمکلا با هیرکانی کلاردشت رو‌به‌رو می‌شود و جوانان قلعه سر نکا به دیدار شاهین کلاردشت خواهد رفت.

هفته چهاردهم و پایانی رقابت‌های لیگ برتر فوتسال بزرگسالان باشگاه‌های مازندران با برگزاری ۷ مسابقه خاتمه یافت.

در بازی‌های برگزار شده گروه غرب، شاهین کلاردشت با نتیجه ۳ بر صفر، تیم شهدای فریدونکنار را شکست داد.

سفیر آمل با حساب ۵ بر صفر پویندگان امیرکلا را مغلوب کرد و پیام مهر ساری نیز ۳ بر صفر آکام خزر چمستان را از پیش رو برداشت.

هیرکانی کلاردشت در هفته پایانی با قرعه استراحت رو‌به‌رو شد.

در بازی‌های گروه شرق نیز جوانان قلعه سر نکا با نتیجه پرگل ۶ بر ۲ بر تیم پیام شهدای مهدیرجه غلبه کرد.

تیم‌های ستاره نوین ساری و نگین سبز شیرگاه به تساوی ۲ بر ۲ رضایت دادند و در دیدار صدرنشین و قعرنشین گروه شرق، شهدای رستمکلا مقابل تیم شهید عرفان ساری ۳ بر صفر پیروز شد.