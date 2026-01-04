باشگاه خبرنگاران جوان - این کتاب که روایتی داستانی از زندگی شهید حسن صادقخانی است، در واقع نزدیک شدن به شهیدی است که در زندگی او صداقت و امید حرف اول را میزند.
نویسنده از تولد شهید آغاز میکند و لابلای همه روایتها از خانواده و دوستان شهید نیز حرف میزند.
شهید حسن صادقخانی، چه آن زمان که انقلاب، تازه تازه داشت ریشه میدواند، چه درسالهای جنگ هیچوقت دنبال مقام و منصب نبود و همیشه کف میدان، داشت برای خدا میدوید. این شهید اهل دل، از همان اول زندگیاش را گره زده بود به روضه امام حسین (ع) و خودش مداح اباعبدالله (ع) بود که سر همین سفره رزق شهادتش را گرفته بود.
کتاب به خوبی خواننده را با حال و هوای زندگی شهید و خانه سادهای که در آن با پول میوه فروشی و حتی نگهداری دام، بزرگ شده آشنا میکند.
خانواده صادقخانی، زندگی آبرومند و صبوری داشتند. داغ حسن صادقخانی، برایشان دیدن داغ فرزند یا برادر نبود. انگار که خانه و کاشانه و روحشان را دفن کرده باشند.
در این کتاب، بار دیگر صداقت جبهه و آن بیریایی عجیبی که در سنگرها بود، پیش روی مخاطب است.
انتشارات کتاب جمکران با پرداختن به زندگی شهید حسن صادقخانی، در واقع فرهنگ صداقت و شهادت را از ویترین ادبیات مقاومت دوباره به کتابخانه مخاطبش برگردانده است. شهدا، هنوز هم بین ما هستند اگر صدای نوا و زمزمه روضهشان را بشنویم...
کتاب «ترکشهای بیصدا» به قلم محمد خامهیار در ۲۰۰ صفحه و با قیمت ۲۵۰ هزارتومان توسط انتشارات کتاب جمکران روانه بازار نشر شده است.
در بخشی از کتاب میخوانیم:
حاج محمد، بنده صالح خدا، کاسب خوشنام و منصف محله بود. او کنار خانه، مغازه بقالی داشت؛ مغازهای نه چندان بزرگ و طاق چشمهای که مش حسین قلی، پدرکبری خانم آن را ساخته بود...