رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس برنامه محوری روز ۹ دی را اعلام کرد و گفت: برنامه‌های مراسم بزرگداشت یوم الله ۹ دی در شیراز و همه شهرستان‌های استان بصورت تجمع مردمی برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حج الاسلام حسین ملک مکان اظهار کرد: حماسه ۹ دی به عنوان یک الگوی زنده و یک پدیده الهام بخش و تکرارپذیر برای آینده در مواجهه با چالش‌های مختلف باید مورد توجه قرار گیرد. این حماسه برای همیشه درس آموز است و امروز بیشتر از همیشه به درس‌ها و عبرت‌های یوم الله حماسه نهم دی نیاز داریم.

رئیس ستاد بزرگداشت یوم الله ۹ دی استان فارس با بیان اینکه امسال شعار «حماسه ۹ دی، تجلی انسجام ملی» به عنوان شعار محوری برنامه‌های هفته بصیرت و میثاق امت با ولایت انتخاب شده است، گفت: شانزدهمین سالگرد این حماسه مردمی را در شرایطی برگزار می‌کنیم که سران کشور‌های استکباری آمریکا و صهیونیست دست از فتنه‌گری، تهدید، تحریم و مقابله با نظام اسلامی دست برنداشته و به دلیل ناامیدی و شکست‌های گذشته به ویژه در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در صدد تغییر میدان جنگ نظامی به میدان جنگ شناختی هستند.

ملک مکان افزود: دشمن امروز از شکست‌های گذشته ناامید شده و به دنبال جنگ شناختی است که با سیاه نمایی، ناامیدسازی، تفرقه افکنی و دامن زدن به نارضایتی‌های اجتماعی همراه است. اما شکل گرفتن اتحاد مقدس در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه همانند دژ پولادین، موجب شکست دشمن شد و باید این اتحاد مقدس را حفظ و تقویت کرد.

او با بیان اینکه فتنه‌های داخلی و براندازی نرم به مراتب خطرناک‌تر از جنگ نظامی است اظهار داشت: در جنگ نرم و جنگ شناختی، بصیرت نقش اصلی را ایفا می‌کند و به همین جهت واکنش مردم و تشخیص درست و به موقع و اقدام درست از عوامل مهم خنثی سازی جنگ شناختی است.

بصیرت و مقاومت، دو دستاورد هویتی ۹ دی و دفاع مقدس ۱۲ روزه

او افزود: با اینکه دشمن این پیام قدرت مردمی را در حماسه ۹ دی ۸۸ دریافت کرده بود، اما یک بار دیگر دچار توهم شد و با یک محاسبه غلط، در اتاق جنگش نشست و منتظر اغتشاش و شورش و به هم ریختن داخل بود، اما دوباره شکست خورد و ناکام ماند.

 رئیس ستاد بزرگداشت یوم الله ۹ دی استان در ادامه به تشریح وقایع ۸ ماهه فتنه ۸۸ پرداخت و گفت: این فتنه یک اقدام بسیار پیچیده و خطرناک بود که با یک دروغ بزرگ به عنوان تقلب در انتخابات شروع شد، اما مردم با هدایت و روشنگری رهبری آگاه شدند و قدرت و حقانیت نظام جمهوری اسلامی در هر دو جنگ سخت و نرم به اثبات رسید.

او گفت: تقلب رمز فتنه ۸۸، و ایران ضعیف رمز جنگ ۱۲ روزه بود. ادعا‌هایی که به غلط تولید و منتشر شد، اما هم ادعای تقلب و هم ادعای ایران ضعیف هر دو رنگ باختند و با قدرت مردمی نظام و اقتدار و هدایت مقام معظم رهبری هر دو ناکام ماند.

ملک مکان با بیان اینکه تضعیف بصیرت و مقاومت، هدف جنگ شناختی دشمن است گفت: تقویت این دو عنصر یکی از اصلی‌ترین اهداف بزرگداشت یوم الله نهم دی است.

او اضافه کرد: تقویت بصیرت و تبیین اندیشه مقاومت و هوشیاری سیاسی عمومی در مواجهه با تهدیدات جدید دشمن یکی از اهدافی است که باید توسط رسانه‌ها، نخبگان، فعال سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور مد نظر قرار گیرد.

ملک مکان در ادامه بر حفظ وفاق ملی و اتحاد مقدس و همچنین آگاه سازی و روشنگری برای مقابله با فتنه‌های آینده تاکید کرد و گفت: هفته بصیرت با هفته مقاومت و ششمین سالگرد شهادت سردار بزرگ جبهه مقاومت شهید حاج قاسم سلیمانی تقارن دارد و لازم است در این دهه این مولفه‌های قدرت بازیابی و تقویت شود.

ملک مکان گفت: امسال مراسم بزرگداشت یوم الله ۹ دی در شیراز با حضور اقشار مختلف مردم بصورت تجمع برگزار می‌گردد. این مراسم دقیقا در روز ۹ دی و در خیابان ۹ دی رأس ساعت ۹:۳۰ آغاز خواهد شد.

او گفت: سخنران این مراسم حضرت حجت الاسلام و المسلمین سیّدرضا تقوی عضو شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور (نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی) هستند. همچنین مراسم بزرگداشت ۹ دی در همه شهرستان‌های استان (۳۷ شهرستان) برگزار می‌گردد.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۴ ۰۸ دی ۱۴۰۴
۹ دی چه روزیه؟ چه اتفاقی افتاده ؟؟
۰
۰
پاسخ دادن
