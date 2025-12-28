مدافع راست تیم فوتبال پرسپولیس بدون توافق با باشگاه برای جدایی ایران را ترک کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرژ اوریه مدافع راست تیم فوتبال پرسپولیس که در نیم فصل اول لیگ برتر فوتبال نتوانست برای پرسپولیس مفید باشد بدون توافق با مسئولان باشگاه از ایران خارج شد.

پرسپولیسی‌ها قصد داشتند با این بازیکن به توافق برسند و در نهایت در نیم فصل این بازیکن از جمع پرسپولیسی‌ها جدا شود و بازیکن جدید جایگزین او شود.

طبق آخرین اخبار، اوریه عصر روز گذشته ایران را به مقصد کشورش ترک کرده است آن هم بدون اینکه فسخ قراردادش به‌صورت رسمی انجام شود.

قرار است اوریه پس از بازگشت دوباره پای میز مذاکره بنشیند و درباره آینده‌اش با مدیران پرسپولیس گفت‌و‌گو کند. فعلاً، اما همه چیز در حالت تعلیق قرار دارد و جدایی او هنوز قطعی نشده است.