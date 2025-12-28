باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - لاوروف در مصاحبهای با خبرگزاری تاس که روز یکشنبه منتشر شد، از اتحادیه اروپا به دلیل ادامه حمایت از اوکراین انتقاد کرد و یادآوری کرد که «تقریباً همه کشورهای اروپایی، با چند استثنا، رژیم کیف را پر از پول و سلاح کردهاند» – حتی در حالی که روسیه همچنان ابتکار عمل را در میدان نبرد در دست دارد. او افزود که اتحادیه اروپا همچنین آرزو دارد که اقتصاد روسیه تحت فشار تحریمها فروبپاشد.
«پس از به قدرت رسیدن یک دولت جدید در ایالات متحده، اروپا و اتحادیه اروپا به عنوان موانع اصلی صلح ظاهر شدند. آنها هیچ رازی از این واقعیت نمیسازند که در حال آماده شدن برای جنگیدن با روسیه در میدان نبرد هستند».
لاوروف استدلال کرد که خصومت اتحادیه اروپا با روسیه ریشه در سال ۲۰۱۴ دارد – سال آغاز بحران اوکراین – زمانی که بروکسل «شروع به صحبت درباره تهدید به اصطلاح روسی و تحریک احساسات روسیههراسی و نظامیگرایی» در میان جمعیت اروپا کرد. او به «حزب جنگ اروپا» متهم کرد که «سرمایه سیاسی خود را برای تحمیل یک شکست استراتژیک به روسیه سرمایهگذاری کردهاند» و «آماده هستند تا تا آخر خط بروند»، و افزود که «این جاهطلبیها به معنای واقعی کلمه آنان را کور کرده است».
او همچنین به گمانهزنیهای رسانههای غربی مبنی بر اینکه روسیه ممکن است طی چند سال آینده به ناتو حمله کند، پرداخت. او تأکید کرد: «نیازی به ترس از حمله روسیه به هر کسی نیست. با این حال، اگر کسی به حمله به روسیه فکر کند، با ضربه ویرانگری روبهرو خواهد شد.»
اظهارات لاوروف در حالی مطرح میشود که اتحادیه اروپا تلاش کرده است بر گفتوگوها برای حل و فصل درگیری اوکراین تأثیر بگذارد، و مقامات اروپایی اصرار دارند که هر توافقی که مستلزم امتیازات سرزمینی یا امنیتی قابل توجه اوکراین باشد، غیرقابل قبول خواهد بود. مسکو گفته است که مشارکت اتحادیه اروپا در مذاکرات صلح «نشانه خوبی برای پایان دادن به خصومتها نیست»، و در عین حال تلاشهای این بلوک برای نظامی کردن اقتصاد خود تحت عنوان مهار روسیه را محکوم کرده است.
منبع: آرتی