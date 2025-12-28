باشگاه خبرنگاران جوان - اسدالله تیمورییانسری سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به رشد صادرات محصولات باغی استان، گفت: در سال جاری، ۴۰۸ محموله کیوی به وزن ۸ هزار و ۸۹۵ تن به هند و ۶۵۶ محموله به وزن ۱۳ هزار و ۵۷۷ تن به سایر کشورها صادر شده است.
او افزود: در مجموع، هزار و ۶۴ محموله کیوی به وزن ۲۲ هزار و ۴۷۲ تن از مازندران به بازارهای جهانی ارسال شد.
تیمورییانسری گفت: در بخش مرکبات نیز ۴۶۳ محموله نارنگی به وزن ۹ هزار و ۲۹۹ تن و هزار و ۷۶ محموله پرتقال به وزن ۲۲ هزار و یک تن صادر شده است و مجموع صادرات مرکبات استان به ۳۱ هزار و ۳۰۰ تن میرسد.
او کشورهای هدف این صادرات را شامل هند، اوراسیا و حاشیه خلیج فارس عنوان کرد و تأکید کرد این آمار نشاندهنده ظرفیت بالا و نقش مهم مازندران در تأمین نیاز بازارهای منطقهای در حوزه محصولات باغی است.
منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران