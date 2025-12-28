دوازدهمین جلسه کمیسیون مشورتی ستاد علم و فناوری با حضور اعضا به بررسی تفصیلی سند روزآمدسازی نقشه جامع علمی کشور اختصاص یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - دوازدهمین جلسه کمیسیون مشورتی ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی با هدف بررسی سند بازنگری‌شده نقشه جامع علمی کشور برگزار شد.

در این نشست، علی‌باقر طاهری‌نیا دبیر ستاد علم و فناوری، با اشاره به آسیب‌شناسی انجام‌شده نسبت به سند پیشین، «مرجعیت علمی» و «مساله‌محوری» را دو محور کلیدی و نقاط قوت اصلی سند جدید عنوان کرد.

دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، در این جلسه با تأکید بر رویکرد‌های نوین حاکم بر سند بازنگری‌شده، اظهار داشت: در فرآیند تدوین سند جدید، آسیب‌شناسی جامعی از نسخه قبلی صورت گرفته و تلاش شده است تا با تمرکز بر ارتقای جایگاه علمی کشور و پاسخ‌گویی به نیاز‌های راهبردی، مسیر حرکت علمی کشور شفاف‌تر و اثربخش‌تر ترسیم شود.

وی «مرجعیت علمی» را به‌عنوان محور نخست، ناظر بر ارتقای جایگاه علمی کشور و مرزشکنی در حوزه‌های دانشی دانست و افزود: محور دوم یعنی «مساله‌محوری»، بر هدایت پژوهش‌ها و فناوری‌ها به سمت حل مسائل اساسی و راهبردی کشور تمرکز دارد.

طاهری‌نیا همچنین با اشاره به دیگر دستاورد‌های این بازنگری تصریح کرد: توجه ویژه به علوم و فناوری‌های اقتدارآفرین و تعریف مأموریت‌ها بر اساس شاخص‌های مشخص در حوزه‌های زیرساختی، کارکردی و حکمرانی علمی، از جمله ویژگی‌های مهم سند جدید است که تحقق آن با مشارکت گسترده مراکز دانشگاهی و دستگاه‌های اجرایی دنبال خواهد شد.

وی افزود: در این جلسه، سازوکار‌های عملیاتی اجرای نقشه جامع علمی کشور، از جمله مکانیزم‌های بودجه‌ای و نظام ارزیابی عملکرد سالیانه در ستاد علم و فناوری، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضای کمیسیون پیشنهاد‌هایی را در خصوص الزامات اجرایی و شاخص‌های ارزیابی سند ارائه کردند.

در ادامه این نشست، ناصر باقری‌مقدم، دبیر روزآمدسازی نقشه جامع علمی کشور در فرهنگستان علوم، گزارشی از فرآیند روزآمدسازی، مطالعات پشتیبان، بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان علمی داخل و خارج از کشور و همچنین کلان‌مسائل و فناوری‌های اولویت‌دار نقشه جامع علمی کشور ارائه کرد.

پس از این گزارش، اعضای کمیسیون دیدگاه‌ها و نظرات خود را در راستای تکمیل و ارتقای سند مطرح کردند.

منبع: شورای عالی انقلاب فرهنگی