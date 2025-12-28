باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
افشای فیلم‌های مهمانی خصوصی رئیس دفتر نتانیاهو توسط حنظله + فیلم

حنظله فیلم‌های مهمانی‌های خصوصی رئیس دفتر نتانیاهو را هم منتشر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - گروه سایبری حنظله مدعی شد: رئیس دفتر بنیامین نتانیاهو هزینه مراسم مجلل و مهمانی های خصوصی اش را از بودجه عمومی رژیم صهیونی تامین می کند.

 

