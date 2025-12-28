فرصت ثبت نام در چهل و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی پزشکی بالینی به مدت ۲۴ ساعت تمدید شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - داوطلبان واجد شرایط شرکت در چهل و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی می‌توانند از ۱۰ صبح امروز یکشنبه ۷ دی تا ساعت ۸ صبح دوشنبه ۸ دی ماه ۱۴۰۴ با مراجعه به سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی http://sanjeshp.ir و با توجه به رشته تخصصی پیش نیاز و در نظر گرفتن وضعیت شرکت در آزمون (آزاد، بومی و یا رزمنده) صرفاً یکی از رشته‌های فوق تخصصی را انتخاب و براساس مفاد راهنمای منتشر شده، ثبت نام کنند.

داوطلبان حائز رتبه‌های برتر آزمون دانشنامه تخصصی در رشته‌های پیش نیاز در سال تحصیلی ۱۴۰۴ که مشمول خدمت وظیفه عمومی هستند، باید مراتب را در فرم ثبت نام اینترنتی اعلام کنند.

در صورتی که افراد مورد بحث جهت خدمت نظام وظیفه اعزام شده باشند، وزارت بهداشت هیچگونه تعهدی در قبال اخذ معافیت تحصیلی به عهده نخواهد داشت. در صورتی که داوطلب با استفاده از ماده ۱ قانون نحوه تأمین اعضای هیئت علمی جذب شده و مشلول به خدمت باشد مطابق مقررات از خدمت ترخیص خواهد شد.

ثبت نام بیش از یک بار مجاز نبوده و باعث حذف نام داوطلب از لیست داوطلبان شرکت در آزمون می‌شود. پس از ثبت نام و انتخاب رشته، تغییر رشته به هیچ عنوان مجاز نیست.

صرفاً به مدارک ثبت نامی که در مهلت مقرر ثبت نام و از طریق وب سایت اینترنتی مربوطه ارسال شود، ترتیب اثر داده خواهد شد.

نتیجه بررسی مدارک و مجوز شرکت در آزمون داوطلبان در سایت مرکز سنجش در ۱۴ دی ماه ۱۴۰۴ قابل مشاهده است.

آزمون کتبی چهل وسومین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی در رشته‌های مصوب در ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه ۱۸ دی ۱۴۰۴ به صورت متمرکز در شهر تهران برگزار خواهد شد. محل برگزاری آزمون کتبی در هنگام توزیع کارت به اطلاع کلیه داوطلبان رسانده خواهد شد.

آزمون شفاهی براساس جدول زمانبندی که در هنگام توزیع کارت ورود به جلسه ارائه می‌شود، برگزار خواهد شد.

کارت ورود به جلسه آزمون در روز‌های سه شنبه ۱۶ دی و چهارشنبه ۱۷ دی از طریق وب سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی http://sanjeshp.ir در دسترس قرار می‌گیرد.