معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در بازدید از بنیاد علوی، بر ضرورت هماهنگی و هم‌افزایی میان نهاد‌های فعال و همچنین لزوم گسترش اقدامات بنیاد علوی در مناطق محروم کشور تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، با حضور در بنیاد علوی، از نزدیک در جریان مأموریت‌ها، برنامه‌ها و ظرفیت‌های این بنیاد در حوزه توانمندسازی و محرومیت‌زدایی قرار گرفت.

در این نشست که با حضور مدیرعامل بنیاد علوی، جمعی از مدیران و معاونان این بنیاد و همچنین مدیران معاونت امور زنان و خانواده برگزار شد، گزارشی از اقدامات بنیاد علوی ارائه شد. بنیاد علوی به‌عنوان بازوی محرومیت‌زدایی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، فعالیت‌های خود را با رویکرد توانمندسازی پایدار و پرهیز از ارائه کمک‌های موردی و مقطعی، در چهار حوزه اصلی اشتغال، سلامت، عدالت آموزشی و زیرساختی و عمرانی متمرکز کرده است.

در حوزه اشتغال، بنیاد علوی با حمایت از طرح‌های تولیدی محلی، توسعه کسب‌وکار‌های خرد و خانگی و ایجاد درآمد پایدار، به‌ویژه برای اقشار کم‌برخوردار و زنان سرپرست خانوار، زمینه خوداتکایی اقتصادی را فراهم می‌کند. در حوزه سلامت نیز، ارتقای دسترسی عادلانه به خدمات بهداشتی و درمانی و تقویت زیرساخت‌های سلامت در مناطق هدف، از محور‌های اصلی فعالیت این بنیاد است.

همچنین در حوزه عدالت آموزشی، بنیاد علوی با هدف کاهش شکاف‌های آموزشی، اقدام به بهبود فضا‌های آموزشی، حمایت از تحصیل دانش‌آموزان و دانشجویان مناطق کمتر برخوردار و فراهم‌سازی بستر ادامه تحصیل برای گروه‌های هدف می‌کند. در بخش زیرساختی و عمرانی نیز اجرای پروژه‌هایی نظیر جایگزینی مدارس سنگی در مناطق محروم، بخشی از اقدامات این بنیاد برای ارتقای کیفیت زندگی و توسعه متوازن مناطق کم‌برخوردار به‌شمار می‌رود.

بهروزآذر با اشاره به مأموریت معاونت زنان در حوزه سیاست‌گذاری، شناسایی خلأ‌های قانونی و حمایت از حقوق زنان، اظهار داشت: استفاده هدفمند از ظرفیت نهاد‌های توانمند و با تجربه‌ای همچون بنیاد علوی، می‌تواند نقش مؤثری در پیشبرد برنامه‌های ملی حوزه زنان ایفا کند و با توجه به گستردگی نیازها، افزایش و توسعه اقدامات این بنیاد ضروری است.

وی با بیان اینکه زنان سرپرست خانوار، دختران بازمانده از تحصیل، دختران دانشجو و زنان عشایری از گروه‌های اولویت‌دار معاونت زنان هستند، افزود: موازی‌کاری و عملکرد جزیره‌ای نهاد‌ها موجب کاهش اثربخشی می‌شود و هم‌افزایی نهادی می‌تواند زمینه پاسخ‌گویی دقیق‌تر به نیاز‌های واقعی جامعه زنان را فراهم کند.

در ادامه، محمود عسگری آزاد، مدیرعامل بنیاد علوی، با اشاره به رویکرد این بنیاد در تعامل بین‌دستگاهی، گفت: بنیاد علوی آمادگی دارد با هدف گسترش دامنه اقدامات توانمندساز و تجمیع ظرفیت‌ها، در کنار دستگاه‌های مسئول برای حل مسائل حوزه زنان و خانواده نقش‌آفرینی مؤثرتری داشته باشد.

