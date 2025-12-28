باشگاه خبرنگاران جوان - مصطفی ده مرده ئی رئیس مرکز آموزشی، درمانی شهید مطهری در «نشست خبری تشریح وضعیت سوختگی در کشور» در ستاد وزارت بهداشت، اظهار داشت: مطابق قانون باید ۱۰ درصد تخت‌های بیمارستانی به بیماران روان و سوختگی اختصاص یابد که این قانون عملاً اجرا نمی‌شود.

وی با بیان این که حداقل هزینه پذیرش و درمان بیماران سوختگی در بخش خصوصی حدود ۵۰۰ میلیون تومان است، ابراز داشت: متأسفانه هیچ تخت تخصصی و استاندارد دولتی سوختگی در کشور نداریم. اتاق‌های سوختگی بیمارستان‌های دولتی نیز ۵ تا ۶ تخته است و این امر ریسک انتقال عفونت را بالا می‌برد.

رئیس انجمن حمایت از بیماران سوخته (ققنوس) نیز در این نشست خبری از وقوع سالانه ۳۰۰ هزار مورد سوختگی در کشور خبر داد و گفت: متأسفانه حدود ۲۹۰۰ نفر از این افراد جان می‌بازند.

علیرضا جلالی با بیان این که از سالانه ۳۰۰ هزار بیمار سوختگی ۳۰ هزار نفر بستری می‌شوند، افزود: ۴۰ درصد سوختگی‌ها در افراد زیر ۱۸ سال رخ می‌دهد و انجمن ققنوس در سه حوزه پیشگیری، درمان و بازتوانی بیماران سوخته مداخله می‌کند.

وی ادامه داد: در حوزه پیشگیری از سوختگی مهم‌ترین کار آموزش است. البته آموزش باید توسط همه دستگاه‌ها انجام شود ولی در متون درسی و مدارس اثری از آموزش درباره سوختگی وجود ندارد.

جلالی با اشاره به لزوم استانداردسازی اماکن عمومی برای پیشگیری از سوختگی، بیان داشت: وزارت نیرو و شهرداری‌ها مسئولیت خود را در ایمن‌سازی به خوبی ایفا نمی‌کنند به گونه‌ای که کابل‌های فشار قوی از کنار برخی ساختمان‌ها می‌گذرد.

رئیس انجمن حمایت از بیماران سوخته ادامه داد: متأسفانه وقتی افراد اقدام به خرید منزل می‌کنند آخرین نکته‌ای که به آن توجه می‌کنند ایمنی است. البته ممکن است ایمن‌سازی ساختمان‌ها قیمت آنها را تا ۵ درصد افزایش دهد، اما اهمیت آن در پیشگیری از حوادث بسیار بالاست.

منبع: وزارت بهداشت