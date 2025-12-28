مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران از آغاز فرآیند استخدام پذیرفته‌شدگان دومین آزمون ایثارگران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- امیر نبی زاده، مدیر کل اشتغال و کار آفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران به تشریح اقدامات انجام شده در راستای اجرای بند ج ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه و تنفیذی در قانون برنامه هفتم پیشرفت پرداخت و با اشاره به برگزاری دومین آزمون استخدامی خاص فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان هفتاد درصد و بالاتر، گفت: فرآیند استخدام تمامی پذیرفته شدگان این آزمون استخدامی به تعداد نزدیک به ۱۲۵۰۰ نفر، در ۳۰ دستگاه به طور مستمر در حال پیگیری بوده و تمامی همکاران بنیاد شهید و امور ایثارگران و سایر دستگاه‌های متولی در تلاش برای تسریع شروع به کار یکایک این عزیزان هستند.

وی در ادامه برگزاری مرحله تکمیل ظرفیت دومین آزمون استخدامی را دستآورد مهمی در راستای بهره‌مندی حداکثری فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان هفتاد درصد و بالاتر از مانده مجوز‌های صادر شده در سال ۱۴۰۲ به تعداد ۷۶۸۵ رشته شغل محل دانست دانست و افزود: از طریق آن تعداد ۲۳۶۱ نفر از داوطلبان پذیرفته شده این مرحله به هجده دستگاه مشارکت کننده در تکمیل ظرفیت جهت بررسی مدارک و تکمیل فرآیند استخدام خود معرفی شدند.

نبی زاده در خصوص چالش مرتبط با مجوز استخدامی وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری در دومین آزمون استخدامی گفت: پس از گذشت بیش از یک سال پیگیری بنیاد شهید و امور ایثارگران و مطالبه استیفای حقوق ۱۱۲۳ نفر داوطلب پذیرفته شده، وزارت یاد شده از معاون اول رئیس جمهور، سازمان‌های اداری و استخدامی و برنامه و بودجه کشور در نهایت مجوز این وزارت در پایان آذر ماه سال جاری توسط هر دو سازمان مذکور امضا و در راستای لزوم ابلاغ شروع به کار در آینده خیلی نزدیک این عزیزان نیز مکاتباتی با نهاد ریاست جمهوری انجام گرفت.

مدیرکل اشتغال و کار آفرینی با اشاره به تکلیف دولت مبنی بر استخدام تمامی فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان هفتاد درصد و بالاتر اعلام کرد: زمینه‌سازی سومین آزمون استخدامی خاص این قشر معزز در جریان بوده که اخذ موافقت اولیه سازمان اداری و استخدامی کشور مکاتبه با دستگاه‌های اجرایی جهت اخذ پست‌های بلاتصدی، طراحی اولین سامانه پیش ثبت‌نام درخواست استخدام جهت شناسائی و احصا مشمولان متقاضی آزمون استخدامی آتی با هدف ایجاد تناسب میان پست‌های بلاتصدی دستگاه‌های اجرایی و شرایط احراز مشاغل با اطلاعات تحصیلی و جغرافیایی از مهم‌ترین اقدامات در این زمینه هستند.

نبی زاده در پایان اضافه کرد: اداره کل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران و تمامی همکاران مراکز بنیاد‌های استان‌ها از هیچ کوشش و تلاشی جهت پیگیری اجرای این حکم مهم دریغ نکرده و تمام قد برای استخدام یکایک فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان هفتاد درصد و بالاتر همچنین سایر مشمولان ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران از طریق بسیج تمامی دستگاه‌های مشمول این ماده قانونی و اجرای قوانین و مقررات استخدامی خاص ایثارگران اقدام خواهند کرد.

برچسب ها: بنیاد شهید ، استخدام
