حجم آب موجود مخازن سد‌ها بنابر بر آمار در حال حاضر ۱۷.۵۴  میلیارد متر مکعب است که نسبت به سال گذشته ۲۲ درصد کاهش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - بنابر آمار از آخرین وضعیت سد‌های کشور، میزان ورودی آب مخازن کل کشور از ابتدای سال آبی جدید تا ۶ دی ماه معادل ۴.۴۸ میلیارد متر مکعب است که در مقایسه با سال گذشته که عدد آن ۵.۴۲  میلیارد مترمکعب بوده است با کاهش ۱۷ درصدی همراه شده است.

میزان کل خروجی سد‌های کشور هم از ابتدای سال آبی جدید تا ۶ دی ماه  ۵.۵۸ میلیارد متر مکعب ثبت شده است که نسبت به سال گذشته با ۲۵ درصد کاهش مواجه شده است.

حجم آب موجود مخازن سد‌ها بنابر بر آمار در حال حاضر ۱۷.۵۴  میلیارد متر مکعب است که نسبت به سال گذشته ۲۲ درصد کاهش یافته است. همچنین حجم پرشدگی سد‌های کشور تنها ۳۴ درصد اعلام شده است.

برچسب ها: وزارت نیرو ، وضعیت سدها ، سد ، خشکسالی
خبرهای مرتبط
بارندگی‌های اخیر چقدر چالش کم آبی در تهران را حل کرد؟
ضرورت انسجام بخشی به سیاست‌های حوزه تجدیدپذیر
نصب کنتور‌های هوشمند آب به کجا رسید؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
واریز سود سهام عدالت همزمان با عید مبعث
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۷ دی ماه ۱۴۰۴
فرصت اصلاح شماره شبای معتبر بانکی برای دریافت سود سهام عدالت
پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری در سال ۱۴۰۵ تداوم دارد
حراج شمش طلای مرکز مبادله امروز برگزار می‌شود
کمبود عرضه روغن در بازار
بهره‌برداری از مسیر ریلی خاش _چابهار تا پایان سال/ عملیات ریل‌گذاری رشت_ آستارا تا پایان سال آغاز می‌شود+ فیلم
نصب کنتور‌های هوشمند آب به کجا رسید؟
صادرات قوی و نقدینگی مهار شده؛ راه‌های خروج از تورم
میزان خسارت تب برفکی به تولید شیرخام استان تهران کمتر از ۲ درصد است
آخرین اخبار
کاهش ۲۲ درصدی حجم آب موجود در سد‌ها نسبت به زمان مشابه سال گذشته
عدم تخصیص ارز، تولید روغن را کاهش داد
واردات نهاده‌های دامی ۸ درصد افزایش یافت
جمع‌آوری گاز‌های فلر تا پایان سال آینده+ فیلم
رشد بیش از ۶۱ هزار واحدی شاخص کل بورس
راه اندازی صندوق ارزی تا پایان سال
صادرکنندگان باید ارز خود را بازگردانند
افزایش ۷ میلیون تن ظرفیت پتروشیمی تا پایان سال
برنامه‌هایی برای صندوق کالایی مس با ساز و کار جذاب‌تر+ فیلم
رویکرد لایحه بودجه نسبت به بازار سرمایه قابل قبول ارزیابی می‌شود
۷۰ هزار کامیون فرسوده بالای ۷۰ سال در کشور وجود دارد
ظرفیت لازم برای پاسخگویی به تقاضای برق کشور در زمستان وجود دارد
اجرای هماهنگ مدیریت مصرف گاز و برق ضامن پایداری شبکه در زمستان/ تأمین ۸۰ درصد برق صنایع ادامه دارد
نقش نهاد‌های مالی در عبور بازار سرمایه از شرایط سخت
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۷ دی ماه ۱۴۰۴
پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری در سال ۱۴۰۵ تداوم دارد
فرصت اصلاح شماره شبای معتبر بانکی برای دریافت سود سهام عدالت
نصب کنتور‌های هوشمند آب به کجا رسید؟
محاسبه دقیق آب مصرفی تنها با تحویل حجمی امکان پذیر است
بهره‌برداری از مسیر ریلی خاش _چابهار تا پایان سال/ عملیات ریل‌گذاری رشت_ آستارا تا پایان سال آغاز می‌شود+ فیلم
واریز سود سهام عدالت همزمان با عید مبعث
کمبود عرضه روغن در بازار
صادرات قوی و نقدینگی مهار شده؛ راه‌های خروج از تورم
میزان خسارت تب برفکی به تولید شیرخام استان تهران کمتر از ۲ درصد است
حراج شمش طلای مرکز مبادله امروز برگزار می‌شود
کاهش محسوس دمای هوا در کشور از اواسط هفته
۵۰ هزارتن پنبه تا پایان سال وارد می‌شود
چگونه ترید را شروع کنیم؟ بهترین مسیر آموزشی چیست؟
روزانه ۸۸۰ دستگاه خودروی فرسوده از رده خارج می‌شوند/ نوسازی ۲۵۰ هزار دستگاه تا پایان سال+ فیلم
ثبت نام ۲۵ هزار راکب موتور در طرح نوسازی موتورسیکلت‌های فرسوده/ قیمت گواهی اسقاط موتور سیکلت‌ اعلام شد