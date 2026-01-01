میزان آب تخصیصی بخش کشاورزی به ۵۱ میلیارد متر مکعب رسید

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - امیرهدایتی مدیرکل دفتر امور آب کشاورزی وزارت جهاد گفت: در شرایط اقلیمی یک دهه اخیر منابع آبی کشور بدلیل کاهش بارندگی ها با محدودیت جدی روبروست.

به گفته وی، طی ۵ دهه گذشته اکثر پروژه ها سرمایه گذاری در حوزه مدیریت آب های سطحی از طریق احداث سازه های مختلف بویژه سدسازی داشتیم که نشان می دهد سرمایه هنگفت در حوزه های دیگر همچون مدیریت داده ها و اطلاعات، تحویل حجمی به بخش کشاورزی و پروژه های آبخیزداری و آبخوانداری انجام دهیم.

هدایتی ادامه داد: در حال حاضر تحویل حجمی آب به بخش کشاورزی فاقد زیرساخت های لازم بویژه در حوزه آب سطحی و زیرزمینی است به طوریکه در حوزه آب زیرزمینی از ۴۱۶ هزار حلقه چاه دارای پروانه بهره برداری تنها ۱۱۵ هزار حلقه دارای کنتور هستند که نیمی از این میزان کنتور حجمی هوشمند دارند.

مدیرکل دفتر امور آب وزارت جهاد با بیان اینکه در حوزه آب سطحی وضعیت بحرانی تر است،افزود: برداشت های مستقیم از رودخانه زیرساخت خاصی برای برداشت اطلاعات مستقیم از رودخانه نداریم، هم در شبکه های پایاب سدهای کشور زیرساخت لازم برای تحویل حجمی که نصب ابزار اندازه گیری صورت نگرفته یا تخریب شده به طوریکه اکنون کارایی لازم را ندارد و عملا این اتفاق موجب شده تا بخش کشاورزی با مشکل حقابه متعلق به خود بصورت حجمی در ابعاد، زمان و مکان مشخص مواجه است که براین اساس برنامه تدوین الگوی کشت دچار چالش می کند.

به گفته وی، تدوین الگوی کشت با بخش کشاورزی است و داده اصلی مصوبه الگوی کشت، تحویل حجمی میزان آب قابل برنامه ریزی برای ایام‌ مختلف سال آبی است تا براساس آن الگوی کشت متناسب با آب تخصیصی داشته باشیم‌.

هدایتی با بیان اینکه تا پایان برنامه هفتم مصرف آب بخش کشاورزی به ۶۵ میلیارد مترمکعب در سال برسد، افزود: در ۲ سال اخیر میزان آب تخصیصی کمتر از این رقم بوده است و در سند دانش بنیان امنیت غذایی تا ۱۴۱۱ با رعایت تمامی الزامات مصرف آب به ۵۱ میلیارد متر مکعب برسد، البته منوط به آنکه پایداری آب تضمین و امنیت غذایی را تا حد زیادی براساس اسناد بالادستی سیاست های کلی مقام معظم رهبری و برنامه هفتم، سند امنیت غذایی کشور را تدوین کنیم.

این مقام مسئول گفت: شرایط اقلیمی به گونه است که میزان آب تخصیصی بخش کشاورزی را زودتر از سال ۱۴۱۱ به میزان ۵۱ میلیارد متر مکعب می رساند که نشان می دهد بخش کشاورزی از لحاظ زیرساختی آمادگی لازم برای کاهش تا این حد را ندارد چراکه براساس برنامه هفتم و سنجه هایی که در ماده ۳۲ این برنامه برای زیرساخت های بخش کشاورزی تدوین شده، سالانه ۱۷۰ همت اعتبار در حوزه زیرساخت های آبی برای بخش کشاورزی باید در نظر گرفته شود تا بتواند خود را برای کاهش آب تا این سطح که طبیعت بالجبار به ما تحمیل کرده است، اما با این حال سعی بخش کشاورزی بر آن است که حداکثر توان خود را برای اجرای طرح های زیربنایی، به نژادی و به زراعی داشته باشد تا با کاهش این میزان آب تا حد زیادی امنیت غذایی برطرف شود.