کارشناس بازار سرمایه گفت: ارزش معاملات خرد بازار بورس با تغییر اندکی نسبت به دیروز در محدوده ۲۴ همت باقی ماند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور – ملیکا برقی‌زاده، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به تحلیل وضعیت بازار سرمایه ایران پرداخت و گفت: بازار سرمایه در چند روز اخیر وارد تحرکات مثبتی شده است و امروز شاخص کل بورس با عبور از کانال ۴,۱۰۰ هزار واحدی رکورد جدیدی ثبت کرد.

این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: شاخص کل بورس امروز رشدی معادل ۱.۴۹ درصد داشت مرور به سطح ۴ میلیون و ۱۶۰ هزار و ۶۴۲ واحد رسید و بیشترین تأثیرپذیری از نماد‌های فملی، فارس، فولاد، شپنا، نوری، وبملت و وغدیر بود.

او افزود: شاخص هم وزن حدود ۰.۴۹ درصد رشد کرد و در محدوده ۱,۱۴۷,۶۷۶ واحد قرار گرفت. شاخص فرابورس تا پایان زمان معاملاتی ۲۹۶ واحد رشد کرد و به ارتفاع ۳۴,۶۹۸ واحد رسید که نشان‌دهنده فراگیر بودن روند صعودی در کلیت بازار است.

برقی‌زاده تاکید کرد: حدود ۶۰ درصد نماد‌ها مثبت بود و تقاضای خوبی از سمت خریداران وجود داشت. ارزش معاملات خرد بازار بورس با تغییر اندکی نسبت به دیروز در محدوده ۲۴ همت باقی ماند. با وجود اینکه تراز پول خرد اهرمی‌ها همچنان منفی‌های ملایم روزانه می‌خورد، اما امروز سومین روز متوالی است که ورود روزانه پول خرد با ارقام بالا به سایر صندوق‌های سهامی صورت می‌گیرد. بیشترین ورود پول حقیقی به گروه شیمیایی و بیشترین خروج پول حقیقی نیز از گروه بانک‌ها بوده است.

او اظهار کرد: تا ساعت ۱۳ امروز صندوق‌های درآمد ثابت حدود ۱ همت و صندوق‌های طلا بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان خروج پول خرد را ثبت کردند.