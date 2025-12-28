شهردار پاکدشت از آغاز اجرای نخستین دوربرگردان غیرهمسطح این شهر خبر داد و گفت: این پروژه با رویکردی ملی و با هدف کاهش ترافیک خروجی شرقی پاکدشت، تسهیل تردد شهروندان و روان‌سازی عبور و مرور در مسیر ترانزیتی شرق به غرب کشور در حال اجراست و طی ۱۰ ماه آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان- پیمان شکرزاده، با اشاره به اجرای نخستین دوربرگردان غیرهمسطح پاکدشت اظهار کرد: این شهرستان به‌عنوان یکی از دروازه‌های شرقی استان تهران و مسیر عبور زائران حضرت امام رضا (ع)، نقش مهمی در شبکه حمل‌ونقل ملی ایفا می‌کند و همین موقعیت راهبردی، ضرورت اجرای پروژه‌های زیرساختی مؤثر را دوچندان کرده است.

وی افزود: خروجی شرقی پاکدشت به‌دلیل حجم بالای تردد، اتصال چندین بلوار اصلی شهر و وجود دسترسی‌های شمالی و جنوبی، سال‌ها با ترافیک سنگین مواجه بوده که این موضوع علاوه بر ایجاد مشکلات روزمره برای شهروندان، موجب کندی حرکت در مسیر ترانزیتی شرق به غرب کشور شده است.

شهردار پاکدشت با بیان اینکه این پروژه با هدف رفع این گره قدیمی ترافیکی در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفته است، تصریح کرد: در فاز نخست، دوربرگردان غیرهمسطح شرق به شرق احداث می‌شود و در سال‌های آینده و بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، دسترسی غرب به غرب نیز اجرایی خواهد شد تا شبکه ترافیکی این محدوده به‌صورت کامل ساماندهی شود.

شکرزاده ادامه داد: این دوربرگردان به طول ۴۰۰ متر و با دو ورودی و دو خروجی طراحی شده که نقش مؤثری در تسهیل دسترسی‌های شهری خواهد داشت و عرشه فولادی پل با وزن ۶۰۰ تن، طول ۱۷۸ متر و عرض ۱۲ متر، شامل دو باند عبوری است که بر روی دو پایه کوله‌ای و هشت پایه به‌صورت چهار پایه جفتی نصب می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در اجرای پایه‌های این پل، حدود ۱۰۰۰ تن بتن‌ریزی و ۳۵۰ تن میلگرد به کار گرفته شده و طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، این پروژه طی ۱۰ ماه آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

شهردار پاکدشت در پایان تأکید کرد: بهره‌برداری از این پروژه تأثیر قابل‌توجهی در کاهش ترافیک شهری، افزایش ایمنی، تسهیل تردد شهروندان، مسافران و زائران خواهد داشت. همزمان با اجرای این طرح، چندین پروژه ترافیکی دیگر از جمله ایجاد کنارگذر شهری و دسترسی‌های جدید نیز در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفته تا مشکل چندده‌ساله ترافیک پاکدشت به‌صورت ریشه‌ای و پایدار حل شود.

