شهروندخبرنگار ما تصاویری از جنگل باغو در استان گلستان را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - پارک جنگلی باغو از جا‌های دیدنی بندر گز به شمار می‌رود و دارای امکانات رفاهی مناسب مانند پارکینگ، سرویس بهداشتی و آب آشامیدنی است. در آن امکانات رفاهی مناسبی برای گردشگران در نظر گرفته‌اند که از جمله آنها پارکینگ، سکوی نشیمن، استراحتگاه، سرویس‌های بهداشتی، آب آشامیدنی، برق هستند.
مناظر زیبای این جنگل زیبا و دیدنی از لنز دوربین شهروندخبرنگار ما دور نماند و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - گلستان

قابی خاطره انگیز از جنگل باغو از لنز دوربین شهروندخبرنگار

جنگل باغو

مناظر جنگل باغو

قابی خاطره انگیز از جنگل باغو

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

 

برچسب ها: جاذبه‌های گردشگری ، اماکن زیبا ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار گلستان؛
قابی دل انگیز از دشت‌های شمسک و چفکا در گرگان به وقت پاییز + عکس
شهروندخبرنگار آذربایجان غربی؛
حال و روز ناخوش گردشگران از کم آبی دریاچه ارومیه + عکس
شهروندخبرنگار اصفهان؛
حال و هوای خوش گردشگران در بوستان جنگلی کردوانی آران و بیدگل + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آب شرب گل آلود معضل اهالی منطقه یک فرهنگیان اهواز شد + فیلم
قطعی مداوم آب دغدغه اهالی روستای انجم آباد رباط کریم شد + فیلم
درخواست اهالی کشمیگی بشاگرد برای هموارسازی جاده
آخرین اخبار
قطعی مداوم آب دغدغه اهالی روستای انجم آباد رباط کریم شد + فیلم
درخواست اهالی کشمیگی بشاگرد برای هموارسازی جاده
آب شرب گل آلود معضل اهالی منطقه یک فرهنگیان اهواز شد + فیلم
روستای آرا در چهاردانگه ساری با بارش برف رنگ و بوی زمستانی گرفت + عکس و فیلم
نمایی از کوه گرین نهاوند پس از بارش‌های اخیر برف + فیلم
جلوه زیبای زمستانی روستای زیارت گرگان از لنز دوربین شهروندخبرنگار
یخ زدگی معابر آران و بیدگل از لنز دوربین شهروندخبرنگار
فیلمی از برگزاری تجمع حماسی ۹ دی روز بصیرت و میثاق امت با ولایت در شهرستان اهر
مراسم جشن و شادمانی ولادت امام علی(ع) در قم + فیلم و عکس
تبریک دانش آموزان دبستان زنده یاد قاسمی شانه تراش بابل در آستانه روز پدر + فیلم
برگزاری مراسم جشن شب میلاد امام جواد ( ع ) در اهر + فیلم