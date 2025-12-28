باشگاه خبرنگاران جوان - پارک جنگلی باغو از جا‌های دیدنی بندر گز به شمار می‌رود و دارای امکانات رفاهی مناسب مانند پارکینگ، سرویس بهداشتی و آب آشامیدنی است. در آن امکانات رفاهی مناسبی برای گردشگران در نظر گرفته‌اند که از جمله آنها پارکینگ، سکوی نشیمن، استراحتگاه، سرویس‌های بهداشتی، آب آشامیدنی، برق هستند.

مناظر زیبای این جنگل زیبا و دیدنی از لنز دوربین شهروندخبرنگار ما دور نماند و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - گلستان

