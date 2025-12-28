وزارت دفاع انگلیس از امضای قرارداد مشترک با آلمان برای خرید سامانه توپخانه متحرک RCH ۱۵۵ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - انگلیس روز یکشنبه اعلام کرد قرارداد خرید مشترکی به ارزش ۵۲ میلیون پوند (۷۰ میلیون دلار) با آلمان امضا کرده است تا توپخانه پیشرفته نصب‌شده بر روی خودرو‌های زره‌پوشی را که قادرند در حین حرکت شلیک کنند و اهداف در فاصله بیش از ۷۰ کیلومتری (۴۴ مایلی) را مورد اصابت قرار دهند، تأمین کند.

وزارت دفاع انگلیس در بیانیه‌ای اعلام کرد این قرارداد، یک نمونه اولیه نمایش قابلیت سامانه RCH ۱۵۵ را برای ارتش انگلیس و دو واحد را برای آلمان جهت آزمایش فراهم خواهد کرد.

این سامانه توسط گروه دفاعی فرانسوی-آلمانی KNDS و شرکت آلمانی راینمتال ساخته می‌شود.

این بیانیه افزود که این سامانه قادر است در حین حرکت هشت گلوله در دقیقه شلیک کند، با دو خدمه عمل کند و بدون سوخت‌گیری مجدد ۷۰۰ کیلومتر حرکت کند.

منبع: خبرگزاری فرانسه