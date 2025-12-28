باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- اسکندر مومنی، وزیر کشور، امروز ۷ دیماه ۱۴۰۴ در نشست معاونان اقتصادی استانداریهای سراسر کشور، با اشاره به نقش کلیدی استانها در پیشرفت اقتصادی کشور، گفت: استانداریها پیشران اصلی توسعه اقتصادی و عمرانی هستند و باید محوریت برنامهریزیها در حوزه اقتصاد به استانها واگذار شود.
وی با قدردانی از تلاشهای مدیران اقتصادی استانها، بهویژه در دوران جنگ ۱۲ روزه، افزود: عملکرد مجموعه اقتصادی استانها در آن مقطع، مایه افتخار بود و نشان داد که رویکرد دولت و وزارت کشور در تقویت اختیارات استانها، رویکردی صحیح و اثربخش است.
وزیر کشور با تأکید بر اینکه تولید، پایه اصلی پیشرفت هر کشور است، تصریح کرد: تمام برنامهها و اقدامات اقتصادی باید در مسیر «سرمایهگذاری برای تولید» تعریف شود. هم ایجاد ظرفیتهای جدید تولیدی و هم احیای واحدهای نیمهفعال و راکد، دو محور اصلی در این حوزه هستند.
مومنی شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری را یکی از مهمترین وظایف مدیران استانی دانست و گفت: شناسایی سرمایهگذاران داخلی و خارجی، بهویژه از کشورهای همسایه و منطقه، باید با جدیت دنبال شود. سرمایهگذاری خارجی لازم است، اما کافی نیست و این ما هستیم که باید ظرفیتهای واقعی استانها را بهصورت شفاف و عملیاتی معرفی کنیم.
وی افزود: نمایشگاههای سرمایهگذاری زمانی مؤثر خواهند بود که به معرفی واقعی فرصتها منجر شوند، نه صرفاً ارائه شعار و تعارف. باید به سرمایهگذاران گفته شود که چه زمینی آماده است، چه مشوقهایی وجود دارد، مجوزها چگونه صادر میشود و بازار هدف کجاست.
وزیر کشور با اشاره به پروژههای نیمهتمام گفت: پروژههایی که بیش از ۵۰ درصد پیشرفت داشتهاند، اما متوقف شدهاند، سرمایههای راکد کشور هستند و احیای آنها باید در اولویت قرار گیرد.
مومنی همچنین با تأکید بر اهمیت تأمین انرژی برای تولید، اظهار کرد: جهتگیری دولت تمرکز بر توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، بهویژه انرژی خورشیدی است. این نوع انرژی علاوه بر کمک به تولید، در بهبود معیشت مردم نیز مؤثر است و هزینههای نگهداری پایینی دارد.
مومنی خاطرنشان کرد: استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر، بهویژه در زمان اوج مصرف، میتواند پایداری تولید را تضمین کرده و وابستگی به منابع محدود انرژی را کاهش دهد.