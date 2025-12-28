باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ رامین پاشایی، رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا با اشاره به آسیب‌پذیری گسترده کاربران در برابر انواع حمله سایبری، اظهار کرد: زامبی شدن گوشی یعنی گوشی دست خود شماست، اما به دلیل غفلت و سهل‌انگاری، یک نرم‌افزار که در ظاهر کاربردی است، اما در باطن یک بدافزار محسوب می‌شود، روی گوشی نصب شده است.

از ابلاغیه سامانه ثنا تا سهمیه بنزین و پیشنهاد‌های مالی

به گفته رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا، این نرم‌افزار‌های مخرب با عناوین وسوسه‌انگیز و روزمره مانند ابلاغیه سامانه ثنا، سهمیه بنزین، ثبت‌نام کتب درسی، یارانه، شارژ رایگان تلفن همراه یا پیشنهاد‌های مالی ویژه از طریق پیامک یا پیام‌رسان‌ها ارسال می‌شوند. کاربر با کلیک روی لینک و نصب برنامه، ناخواسته دسترسی‌های گسترده‌ای از جمله دسترسی به گالری، دوربین، میکروفن، موقعیت مکانی و اپلیکیشن‌های مالی را به مجرمان اعطا می‌کند.

پاشایی این عمل را به امضای نخوانده در دفترخانه تشبیه کرد و تأکید کرد: متأسفانه بسیاری از کاربران بدون توجه، تمام مجوز‌های درخواستی را تأیید می‌کنند. درخواست دسترسی غیرمرتبط یک برنامه، مثلاً درخواست دسترسی به مخاطبین توسط یک برنامه آب‌وهوا، باید برای کاربر ایجاد شبهه کند.

از کلاهبرداری مالی تا سوءاستفاده روانی و اجتماعی

وی در تشریح عواقب زامبی شدن گوشی هشدار داد: مجرمان می‌توانند گوشی را به‌صورت ریموت کنترل کنند. این موضوع تبعات گسترده‌ای دارد: گاهی تبعات روانی دارد و گاهی مالی. در بسیاری از پرونده‌ها، اولین اقدام مجرم دسترسی به اپلیکیشن‌های مالی و بانکی است و کلاهبرداری صورت می‌گیرد.

پاشایی با اشاره به نمونه عینی افزود: شب گذشته شاهد موردی بودم که از حساب یکی از دوستانم در تلگرام، با نام خودم پیام درخواست کمک مالی ارسال شده بود. برخی بدون تماس تلفنی، مبالغی واریز کرده بودند.

وی تأکید کرد: هر درخواست مالی که از طریق پیامک یا پیام‌رسان ارسال می‌شود، حتماً باید با تماس تلفنی راستی‌آزمایی شود.

این کارشناس پلیس فتا خاطرنشان کرد: در صورت آلوده شدن پیام‌رسان‌ها و نبود تأیید دو مرحله‌ای، مجرمان می‌توانند از هویت قربانی برای فریب مخاطبانش سوءاستفاده کنند.

راه حل اضطراری: قطع اینترنت، سپس انجام دادن گزینه بازگشت به تنظیمات کارخانه در گوشی

سرهنگ پاشایی در پاسخ به این سوال که اگر گوشی آلوده شد چه باید کرد، یک راه‌حل قطعی ارائه داد: اولین اقدام، قطع اینترنت گوشی است. خاموش کردن گوشی تأثیری ندارد. سپس باید از اطلاعات مهم پشتیبان (بکاپ) گرفت و گوشی را فکتوری ریست یا بازگشت به تنظیمات کارخانه کرد. این مطمئن‌ترین راه است.

گلدن تایم نیم‌ساعته برای جلوگیری از کلاهبرداری مالی

وی در رادیو گفت‌و‌گو به کلاهبرداری‌های مالی در خرید‌های اینترنتی اشاره کرد و گفت: بیشتر این موارد ناشی از هدایت کاربر به درگاه‌های جعلی پرداخت است.

پاشایی از وجود یک بازه زمانی طلایی یا گلدن تایم خبر داد و گفت: اگر فرد بلافاصله و حداکثر تا یک ساعت با پلیس فتا از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس بگیرد، امکان مسدود یا بازگرداندن تراکنش وجود دارد.

هشدار درباره رمز ارز‌ها و تماس شبانه‌روزی با پلیس فتا

رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا با ابراز نگرانی از افزایش کلاهبرداری در حوزه رمز ارز‌ها گفت: پرونده‌ای با رقم چند میلیارد تومان داریم که فرد با وعده شغل اینترنتی، کیف پول جعلی و سود خیالی فریب خورده است. بازار رمز ارز بسیار پرریسک است و متأسفانه میلیون‌ها نفر بدون دانش کافی وارد آن شده‌اند.

پاشایی در پایان از شهروندان خواست در صورت مواجهه با هرگونه مشکلی در فضای مجازی، به‌صورت شبانه‌روزی با سامانه ۰۹۶۳۸۰ پلیس فتا تماس بگیرند.

منبع: پلیس