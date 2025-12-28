باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
سالگرد بازداشت دکتر حسام ابوصفیه + فیلم

یک سال از بازداشت دکتر حسام ابوصفیه مدیر بیمارستان کمال عدوان می‌گذرد، پزشکی که در اوج خطر، ماندن کنار بیمارانش را انتخاب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  هم‌زمان با سالگرد بازداشت دکتر حسام ابوصفیه مدیر بیمارستان کمال عدوان، فعالان حقوق بشری بار دیگر خواستار آزادی او و دیگر کادر پزشکی بازداشت‌شده شدند.

 

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۱ ۰۷ دی ۱۴۰۴
درود بر شرف این پزشک و لعنت بر صهیونیست جنایتکار
خدایا این صهیونیست کثیف رو به درک واصل کن به حق علی (ع) و زهرا (س) و اولاد آنها
این موجودات اینقدر کثیف هستند که کره زمین را نجس می کنند
