ولادیمیر پوتین، روز شنبه در حالی که یونیفرم نظامی به تن داشت، به اوکراین هشدار داد. پوتین بیان کرد اگر دیپلماسی شکست بخورد، روسیه به تمام اهداف خود «با زور» دست خواهد یافت

پوتین گفت که نیروهای مسلح روسیه در دونباس و منطقه زاپوروژیه در حال پیشروی هستند و ادعا کرد که این رژیم کییف بوده که جنگ را در سال ۲۰۱۴ آغاز کرده و روسیه صرفاً در تلاش است تا آن را به پایان برساند.
او گفت که همه چیز با کودتای ۲۰۱۴ در کییف آغاز شد. حتی در آن زمان، روسیه خواستار حق مشروع خودمختاری برای ساکنان جنوب شرقی اوکراین بود که نتایج کودتا را به رسمیت نمیشناختند؛ اما به مسکو گوش داده نشد. روسیه اصرار داشت که نیروهای رژیم کییف باید از این مناطق خارج شوند تا از خصومتها جلوگیری شود.
پوتین گفت: «اگر آنها در آن زمان به حرف ما گوش میدادند، هیچ جنگی روی نمیداد.»
او افزود: «اکنون نیز رهبران رژیم کییف هیچ عجلهای برای حل مسالمتآمیز مناقشه ندارند؛ اگرچه حتی در غرب برخی از افراد دوراندیش از مقامات کییف میخواهند که شرایط مناسبی را برای پایان دادن به مناقشه بپذیرند و شرایط اساسی خوبی را برای تضمین امنیت بلندمدت اوکراین ارائه دهند. اگر کییف از پایان دادن به مسائل به صورت مسالمتآمیز خودداری کند، روسیه تمام چالشهای خود را با زور حل خواهد کرد. حمله روسیه به دونباس با چنان سرعتی پیش میرود که دیگر اصرار به خروج نیروهای اوکراینی از این سرزمینها برای روسیه اهمیتی ندارد.»
سخنان پوتین همزمان با تشدید حملات نظامی روسیه علیه اوکراین و پس از یک حمله گسترده شبانه به کییف بیان شد. در جریان این حمله، روسیه حدود ۵۰۰ پهپاد و ۴۰ موشک را به سمت پایتخت اوکراین و مناطق اطراف آن شلیک کرد که منجر به کشته شدن دستکم یک نفر و زخمی شدن حدود ۲۷ نفر دیگر شد.
ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین نیز گفت که این بمباران طولانیمدت که ۱۰ ساعت طول کشیده، گواه روشنی است بر اینکه مسکو هیچ قصدی برای پایان دادن به جنگ ندارد. پوتین پیش از بیان این سخنان، از یک پست فرماندهی نظامی روسیه بازدید کرده و در آنجا با والری گراسیموف، رئیس ستاد کل ارتش و فرماندهان ناظر بر گروههای «مرکز» و «شرق» نیروهای روسیه، گفتوگو و گزارشهایی دریافت کرده بود.
مقامات روسی پس از این بازدید، از دستاوردهای ارضی جدیدی خبر دادند و گفتند که نیروهایشان شهرهایی را در مناطق دونتسک و زاپوریژیا در خاک اوکراین تصرف کردهاند.
زلنسکی قرار است روز یکشنبه در فلوریدا با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا دیدار کند و به بحثها درباره مسیرهای احتمالی برای پایان دادن به جنگ تقریبا چهار ساله اوکراین ادامه دهد. انتظار میرود مذاکرات شامل تضمینهای امنیتی و اختلافات ارضی، به ویژه در منطقه دونتسک و زاپوریژیا باشد.
دیدار زلنسکی و مارک کارنی در کانادا
زلنسکی روز شنبه و تنها چند ساعت پس از حمله ۱۰ ساعت روسیه به کییف با پهپاد و موشک، در میانه سفرش به ایالات متحده وارد کانادا شد و در هالیفاکس با مارک کارنی، نخست وزیر کانادا دیدار کرد.
او به سخنان پوتین نیز واکنش نشان داد و گفت که حملات اخیر، عدم تمایل روسیه به مسیر صلح را برجسته میکند و «پاسخ روسیه به تلاشهای صلح ماست».
او بار دیگر تأکید کرد که اوکراین همچنان به یک راهحل دیپلماتیک متعهد است، اما اقدامات مسکو نشان داد که مصمم به طولانی کردن جنگ است.
مارک کارنی، نخست وزیر کانادا نیز ضمن محکوم کردن و «وحشیانه» خواندن حملات اخیر روسیه به کییف، گفت که دستیابی به صلح پایدار در اوکراین، نیازمند همکاری روسیه است.
کارنی گفت: «ما شرایط لازم برای یک صلح عادلانه و پایدار را داریم، اما این امر مستلزم تمایل روسیه است».کارنی همچنین از اختصاص ۲.۵ میلیارد دلار کانادا (۱.۸۲ میلیارد دلار آمریکا) کمک اقتصادی جدید به اوکراین خبر داد و گفت که این وجوه به شروع پروژههای بازسازی این کشور حتی با وجود ادامه جنگ کمک خواهد کرد.
