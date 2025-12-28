باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
امید اوکراین به توافق با آمریکا برای صلح با روسیه + فیلم

رئیس‌جمهور اوکراین با ابراز امیدواری به دیدار با رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد تصمیم‌های امنیتی پیشنهادی واشنگتن می‌تواند زمینه‌ساز دستیابی به صلح و پایان جنگ با روسیه باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس جمهور اوکراین امیدوار است در دیدار با رئیس جمهور آمریکا در خصوص صلح و پایان دادن به جنگ روسیه به مصالحه برسد.

زلنسکی همچنین تصمیم های امنیتی ارائه شده از سوی واشنگتن را کلید دستیابی به صلح می‌داند.

