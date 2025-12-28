کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به بارش برف و باران و کاهش دما، تخلیه آب و جمع آوری لوله ها، اتصالات و تجهیزات سیستم‌های آبیاری تحت فشار در مناطق سردسیر در دستور‌کار قرار بگیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - پروین رفیعی کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت:  با توجه به وقوع بارش ها، زهکشی و پاکسازی آب باغات و مزارع و همچنین عدم انجام آبیاری، محلول پاشی و سم پاشی در دستور کار قرار بگیرد.

وی با تاکید بر رنگ آمیزی تنه درختان با رنگ سفید جهت محافظت از آفتاب سوختگی ناشی از پوشش برف در شیب های  جنوبی و آفتابگیر افزود: با توجه به وقوع برف و کاهش دما تهویه و تنظیم دما و تامین سوخت سالن ها مورد توجه قرار بگیرد، همچنین نسبت به کنترل دما و رطوبت انبارها جهت جلوگیری از خسارت بیماری های قارچی اقدام شود.

رفیعی ادامه داد: پاکسازی و تنظیم و کنترل دریچه های ورودی و خروجی آب استخرها و جلوگیری از آب گل  آلود به استخرها با توجه به حجم بالای روان آب و سیلابی شدن رودخانه ها در دستور کار قرار بگیرد.

کارشناس هواشناسی کشاورزی با تاکید بر خودداری دامداران و عشایر از عبور در ارتفاعات و توقف در حاشیه مسیل ها بیان کرد: عدم چرای دام در مراتع و انتقال دام ها به مکان های سرپوشیده هنگام وقوع بارش در دستور کار قرار بگیرد.

وی گفت: تخلیه آب و جمع آوری لوله ها، اتصالات و تجهیزات سیستم های آبیاری تحت فشار و در مناطق سردسیر و استفاده از ضدیخ در ماشین آلات کشاورزی در دستور کار قرار بگیرد.

براساس نقشه های هواشناسی، امروز به جزء شرق، جنوب شرق، سواحل شرقی دریای خزر در سایر مناطق کشور ابرناکی و بارندگی رخ خواهد داد. در جنوب آذربایجان غربی، غرب کردستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد، شمال غرب فارس، جنوب اصفهان و بوشهر بارش شدت خواهد داشت.

دوشنبه در کل کشور به جز مناطق مرکزی ابرناکی و بارش ادامه خواهد داشت.سه شنبه این سامانه در جنوب غرب، غرب و مناطقی از شمال غرب و دامنه های جنوبی البرز، شرق و شمال شرق فعال است و در اغلب مناطق بارش برف، وزش باد شدید و گاه کاهش دما رخ خواهد داد. با نفوذ جریانات سرد سواحل دریای خزر بارش باران و وزش باد همراه با کاهش دما در سواحل دریای خزر رخ خواهد داد.

گفتنی است طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه کاهش محسوس دما در کشور پیش بینی می شود. 

