دبیر کارگروه ساماندهی مد ولباس گفت: با توجه به شکل‌گیری نظام پرداخت اعتباری در کشور و استقبال مصرف‌کنندگان از این شیوه خرید، فروش قسطی پوشاک ایرادی ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - محسن گرجی دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس  در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران در خصوص میزان استفاده  از  لباس های دست دوم با اشاره به برخی برداشت‌های نادرست درباره پوشاک استوک گفت: بخش قابل توجهی از مصرف‌کنندگان ایرانی اساساً تمایلی به استفاده از پوشاک دست‌دوم ندارند، اما باید تأکید کرد که «پوشاک استوک» به هیچ‌وجه کالای دست‌دوم محسوب نمی‌شود.

وی با اشاره به اینکه پوشاک استوک محصولاتی هستند که توسط مجموعه‌های بزرگ تولید انبوه، عمدتاً در کشور‌های شرق و جنوب شرق آسیا، تولید می‌شوند گفت: این تولیدکنندگان معمولاً تیراژ بالایی را برای برند‌های بین‌المللی تولید می‌کنند و بخشی از این تولید به عنوان مازاد یا ضمانت سفارش باقی می‌ماند. این کالا‌ها نو هستند، مصرف نشده‌اند و صرفاً به بازار اصلی برند عرضه نشده‌اند.

گرجی با اشاره به وضعیت بازار ایران افزود: حتی در سال‌هایی که در دفتر صنایع پوشاک فعالیت داشتیم، موضوع ورود پوشاک استوک بیشتر به اقتصاد برخی شهر‌های مرزی محدود می‌شد و هیچ‌گاه سهم قابل توجهی از بازار مصرف پوشاک کشور را به خود اختصاص نداده است.

دبیر کارگروه پوشاک و مد در ادامه به موضوع قیمت پوشاک پرداخت و گفت: آنچه بیش از جنس، دوخت و هزینه تولید بر قیمت نهایی پوشاک اثر می‌گذارد، شبکه توزیع و عرضه است. بخش قابل توجهی از افزایش قیمت‌ها ناشی از هزینه‌های بالای اجاره، شارژ و نگهداری فروشگاه‌ها، به‌ویژه در مراکز خرید بزرگ و مال‌هاست.

وی تأکید کرد: قیمت تمام‌شده پوشاک تولید داخل، از منظر تولیدکننده، در بسیاری از موارد حتی در مقایسه با کشور‌های منطقه نیز رقابتی و مناسب است، اما زمانی که محصول وارد شبکه توزیع می‌شود، هزینه‌های جانبی به شکل قابل توجهی به قیمت نهایی اضافه می‌شود که بررسی و پاسخگویی در این زمینه بر عهده متولیان امر است.

گرجی در پایان درباره فروش قسطی پوشاک اظهار داشت: با توجه به شکل‌گیری نظام پرداخت اعتباری در کشور و استقبال مصرف‌کنندگان از این شیوه خرید، فروش قسطی پوشاک ایرادی ندارد. امروز نظام خرید اعتباری در کشور پذیرفته شده و می‌تواند به تسهیل دسترسی مصرف‌کنندگان به کالا کمک کند.

